Kristoff og Uno-X har fått søppelstraff i Tour de France: – Sure poeng

Alexander Kristoff og Uno-X har fått søppelbot. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Alexander Kristoff of Uno-X-laget har blitt straffer for at den norske syklisten skal ha kvittet seg med søppel på en ureglementert måte i Tour de France.