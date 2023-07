To tap for Carlsen i Kroatia

NTB

Magnus Carlsen fikk det ikke til å stemme på dag to av Grand Chess Tour-turneringen i Kroatia. Nordmannen har to poeng opp til toppen.

Det er Fabiano Caruana, Jan Nepomnjasjtsjij og Vishy Anand som topper med åtte poeng etter seks runder med hurtigsjakk.

Hurtigsjakkpartiene gir doble poeng med to poeng for seier og ett for remis.

Carlsen åpnet med tap for Caruana i dagens første parti. Deretter overså Carlsen et trekk fra Alireza Firouzja og ga opp etter 56 trekk. I dagens siste parti ble det omsider seier for Carlsen med hvite brikker mot Anand.

I Grand Chess Tour-turneringen i Zagreb spilles det ni partier hurtigsjakk og deretter 18 partier lynsjakk. Ti spillere deltar i turneringen.

Turneringen fortsetter med tre nye partier med hurtigsjakk fredag.