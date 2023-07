Ruud ble herjet med av ukjent engelskmann: – Utypisk Casper

NTB

Casper Ruud ledet 2-1 i sett, men Liam Broady snudde til seier i den 2. runden av Grand Slam-turneringen Wimbledon. I det avgjørende settet fikk Ruud stryk.

– Det er en veldig god gresspiller i mine øyne. En vrien spiller. Han er venstrehendt. Hans slag på gresset er mye mer effektive enn mine. Han spiller flatt, dypt og lavt over nett, så det er vanskelig for meg å angripe ham, sa Ruud til NTB.

Ruud røk til slutt 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 0-6 for den 29 år gamle engelskmannen. Broady kunne juble for sin største skalp i karrieren på den største scenen: centercourten i en av sportens mest prestisjefulle turneringer.

– Da jeg la meg i går, tenkte jeg på hva jeg ville si om jeg vant kampen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå, sa Broady.

Ruud var ikke i nærheten i det avgjørende settet og tapte 0-6 for Broady, som er nummer 142 på verdensrankingen.

– Det er utypisk Casper, vil jeg si. Han pleier alltid å komme opp med en løsning på ting, sa Discoverys tennisekspert Dorthea Faa-Hviding.

Ruud tok tapet med fatning og smilte tappert på vei ut av banen. Nordmannen er ikke ferdigspilt i Wimbledon. Han skal i aksjon i double senere.

– Bare å innrømme det

Det er fjerde gang Ruud deltar i Wimbledon. Gress er ikke hans sterkeste underlag, og verdensfireren har aldri kommet lenger enn 2. runde.

I det avgjørende settet herjet Broady med Ruud og feide all tvil til side.

– Det er Broady som er best utpå her. Det er bare å innrømme det, sa Discovery-kommentator Ola Bentzen.

Ruud var ikke i nærheten av å henge med Broady på tampen.

– Broady finner de riktige svarene og måten å spille på her ute på gresset, sa Bentzen.

Broady har aldri vært inne i topp 100 i sin karriere. Han kopierte karrierebeste fra i fjor hvor han også var i 3. runde i Wimbledon.

Broady våknet

Ruud åpnet med å bryte Broady til 3-1 i første sett, men mistet sine to neste server. På den tredje settballen noterte Broady seg for 1-0.

Broady utlignet Ruuds 2-1-ledelse og tok umiddelbart kommando i det avgjørende settet. Broady brøt Ruud og fulgte opp med å holde serven til 2-0. Ruud slo hardt tilbake med to komfortable settseirer.

Da våknet Broady og hjemmepublikumet. Broady var solid og sørget for 6-3-seier før det ikke var særlig tvil i det avgjørende settet.

De tre første dagene av årets Wimbledon var preget av en rekke utsettelser på grunn av mye regn i London. Torsdagens kamp mellom Ruud og Broady foregikk derimot under ypperlige tennisforhold.

Tre Grand Slam-finaler

Før årets utgave av den prestisjetunge London-turneringen hadde Ruud aldri før slått to motstandere på hovedtablået. Slik gikk det ikke denne gangen heller.

Tidligere i år tok han seg hele veien til finale i Roland-Garros, hans andre finale på grusen i Paris i karrieren. Der ble det tap mot superstjernen Novak Djokovic.

Ruud har i alt spilt tre Grand Slam-finaler i løpet av karrieren. I tillegg til to finaletap i Roland-Garros, gjorde nordmannen sakene sine svært godt under fjorårets US Open. Etter en jevn kamp mot det spanske stjerneskuddet Carlos Alcaraz, måtte 24-åringen til slutt ta til takke med 2.-plass.