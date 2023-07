«Aldrende» Kristoffersen husker Arvesen-melding: – Sekken min er ikke tom

NTB

Henrik Kristoffersen (29) er ikke like ekstrem på trening lenger. Den meritterte alpinisten erkjenner at det tar mer tid å restituere.

– Jeg elsker å trene.

Det tar ikke lang tid før Kristoffersen tar det opp i et intervju med NTB før sommeren. Barmarkssesongen er godt i gang, og Rælingen-kjøreren som snart skal bli pappa, trener mot sin 13. verdenscupsesong.

– Jeg trives ekstremt godt med å trene. Selvfølgelig er det dager som er hardere enn andre, men jeg trives med å stå opp om morgenen og trene to økter om dagen, sier Kristoffersen.

Mannen med 30 verdenscupseirer er engasjert om temaet. Han tar opp den tidligere toppsyklisten Kurt Asle Arvesens ord:

– Jeg husker Kurt Asle Arvesen sa det til meg, og jeg er ekstremt enig i det: Du får utdelt en «suffer bag», som han kalte det, når du starter. Den stikker du hull på, og til slutt er det tomt, forteller Kristoffersen.

Ikke som før

Han bruker bakken i hjemtraktene på Haukåsen ved Mariholtet som eksempel.

– Jeg sier ikke at min er sekk er tom. Men da jeg var 14-15 år gammel kunne jeg kjøre fire drag opp på full gass tre ganger i uka og ha det så vondt at det sto melkesyre ut av øynene på meg etter hvert drag, sier han.

– Den klarer jeg ikke på samme måte nå lenger. Det er også noe med at man blir eldre. Restitusjon tar lenger tid. Men også at man har hatt så mye vondt at når du da er på trening, klarer du ikke alltid å gå til det vonde stedet like ofte som du gjorde før, forklarer han.

Kristoffersen, som fylte 29 år sist søndag, er glad for alle timene han la ned i ungdommen.

– Den store forskjellen og fordelen med å ha gjort det mye når du er yngre, er at når du står på start i et renn og belønningen er så stor i mål, klarer du å gå lenger enn du ville gjort uten den treningen, sier han.

– Det å lære seg å ha det vondt, kan du få ekstremt mye igjen for i senere tid. Og så tror jeg det at hvis du begynner med det når du er 25 år gammel, har du dessverre begynt for sent.

Advarer konkurrentene

Kristoffersen fikk en pangstart med sitt nye skimerke Van Deer da han tok sin første pallplass i Sölden i sesongåpningen.

Totalt ble det elleve pallplasser og to seirer i verdenscupen sist sesong. Og så tok han VM-gullet i slalåm i franske Courchevel.

Han bruker blant annet ordene «stang ut» når han skal oppsummere 2022/23-sesongen. Det er et varsku til resten av verdenscupsirkuset.

– Fjoråret er ikke i nærheten av potensialet vi har. Jeg tror med den erfaringen vi har fra fjoråret, kan ting bli veldig, veldig bra. Det forutsetter også at jeg gjør jobben, sier Kristoffersen.

Jakten på flere seirer starter i østerrikske Sölden den siste helgen i oktober. Fysikken til treningsglade Kristoffersen bør det ikke være noe i veien med.

– Du kjenner kroppen din bedre. Noen ganger må du bare pushe gjennom veggen selv om du har det vondt, og noen ganger må du holde igjen litt. Men når du er yngre, får du stort sett beskjed om å klappe igjen og trene og gå videre. Det er sånn det skal være, smiler han.