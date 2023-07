Warholm-konkurrent skadd etter skandalescenene i Stockholm: – Tragisk

Miljøaktivister tok seg ut på friidrettsmannen under Diamond League-stevnet i Stockholm søndag. Foto: Fredrik Persson / TT / NTB

NTB

Friidrettsløperen Wilfried Happio ble skadd som følge av demonstrasjonene under 400 meter hekk i Stockholm søndag. Karsten Warholm synes det er uhørt.

Søndag plasserte tre miljøaktivister seg på banen med to bannere og hindret løperne i bane 1-7 å fullføre som ønsket under 400 meter.

En av de som ble hindret, var Wilfried Happio, som fortalte tidligere onsdag til Expressen at han pådro seg en skade da han skulle unngå en kollisjon med en av demonstrantene.

– Det er ganske grovt. Jeg trodde at alle kom helskinnet fra det. Det er i så fall helt tragisk. Jeg sa det jeg mente etter greiene der på søndag. Jeg skal egentlig ikke gå mer i dybden på det, men hvis det viser seg at noen blir skadd, så viser det hvor hodeløst det er, sa Warholm onsdag kveld under en pressekonferanse foran friidretts-NM.

Det blir stadig flere og flere demonstrasjoner som preger idrettsarrangementer. Ulsteinvik-mannen er redd for utviklingen.

– Det er kjipt om de råeste idrettsarrangementene blir avgrenset på grunn av sikkerheten. Det må vi prøve å unngå, fortsatte Warholm.