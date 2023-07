Stopperveteran gratis til Barcelona

Iñigo Martinez avbildet fra en europaligakamp for Real Sociedad mot Rosenborg i 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Iñigo Martinez (32) er enig med Barcelona om en toårskontrakt. Den spanske forsvarsspilleren går vederlagsfritt etter flere sesonger i Athletic Bilbao.

Barcelona bekreftet overgangen onsdag formiddag. Martinez kommer til å skrive under en avtale som varer til 30. juni 2025, opplyser den regjerende La Liga-mesteren.

Klubben har satt stopperveteranens utkjøpsklausul på 400 millioner euro. Det tilsvarer 4,6 milliarder kroner.

Martinez står med over 350 kamper og 22 mål i La Liga for Real Sociedad (2011-18) og Athletic Bilbao (2018-23). Han er bokført med 20 landskamper for Spania.