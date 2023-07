Sjefen om «usynlige» Laengen: – Han verdsettes svært høyt

NTB

Vegard Stake Laengen (34) er blitt en av superstjernen Tadej Pogacars mest betrodde hjelpere. Sjefen mer enn antyder nordmannen får for liten oppmerksomhet.

Laengen har syklet for det stjernetunge UAE-laget siden 2017. Før Tour de France avslørte 34-åringen at det er enighet om en ny avtale. Dermed har Asker-gutten sikret seg for de to neste årene.

På kort sikt handler alt om å hjelpe Tadej Pogacar til det som ville være en søt revansj i Tour de France. For ett år siden mistet sloveneren tronen til danske Jonas Vingegaard.

I jakten på å vinne den tilbake er Laengen en svært viktig brikke. Viktigere enn folk forstår, sier UAEs sportsmanager Matxin Joxean Fernandez.

– Vegard er veldig, veldig viktig. Hans rolle er usynlig for TV-seerne, men laget, jeg og rytterne verdsetter ham svært høyt, sier sykkeltoppen til NTB.

Superhappy

Laengens sykler Tour de France for sjette gang. Det har gitt ham svært verdifull erfaring i bagasjen.

– Han har vært her mange ganger, og det er selvsagt viktig. Han er mange ganger den første rytteren som må i arbeid på laget vårt. Vi vet hvor viktig han er, sier Fernandez.

Konfrontert med at det skal være muntlig enighet om en ny kontrakt, er UAE-toppen litt mer forsiktig i uttalelsene.

– Jeg tror han er fornøyd med å være her, og vi er fornøyde med ham. Han ble del av denne familien for mange år siden, sier Fernandez.

– Dere vil beholde ham i flere år til?

– Det er andres ansvarsområde å skrive kontrakter, men jeg er superhappy med å ha Vegard på laget, smiler UAE-sjefen.

Nyter tilliten

Allerede på den innledende etappene av årets Tour de France har Laengen måttet bruke kjempekreftene sine. På den andre etappen var Asker-gutten i lange perioder fartsholder da hovedfeltet jaktet på bruddet med blant andre Edvald Boasson Hagen.

Laengen nyter posisjonen og tilliten han har i eget lag, samt den viktige rollen som Pogacar-hjelper.

– Det betyr mye å være en god og viktig hjelperytter for ham. Jeg setter pris på at han har lyst til å ha meg her hvert år, sier nordmannen om sloveneren.

UAE fikk en knallstart på Tour de France. Adam Yates vant åpningsetappen, hvilket sendte briten rett inn i den gule ledertrøya.