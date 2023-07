Fra verdensklasse til blodig smell for råsterk Wærenskjold: – Det er flaut

NTB

Søren Wærenskjold ble hyllet som en verdensklasse-opptrekker etter å ha dundret i asfalten i Tour de France tirsdag. Etterpå var han flau og litt selvkritisk.

Da Uno-X-laget så ut til å ha mistet hverandre og havnet i offside i spurten på den fjerde etappen til Nogaro, leverte 23-årige Wærenskjold et formidabelt opptrekk for Alexander Kristoff.

I sekundene som fulgte, kom han ut av balanse og gikk hardt i asfalten på racingbanen målgangen var lagt til. Sørlendingen reiste seg kjapt og fikk tilsyn av bekymrede lagkamerater.

Deretter syklet han til lagbussen, der han smilende møtte pressen etter å ha blitt plastret for skrubbsår både her og der.

– Det går bra med meg, men det er flaut. Når man diskuterer med noen dagen før, og så tryner man dagen etter. Det er dårlig timing. Han fikk hevn, sa Wærenskjold til NTB.

Han siktet til den lille fighten han hadde med Bryan Coquard etter mandagens etappe. Franskmannen likte ikke måten nordmannen løste oppløpet på. Tirsdag gikk Wærenskjold altså i bakken.

– Min feil

Mannen nordmannen hadde nærkontakt med i Nogaro, var nettopp nevnte Coquard. Wærenskjold avviste imidlertid at franskmannen hadde noen skyld i den smertefulle velten.

– Alle beveger seg i en spurt, så det var min feil. Det er bare skrubbsår, jeg kjenner ikke så mye annet, så dette går helt fint, smilte Uno-X-rytteren med henvisning til skaden.

– Rakk du å tenke noe i det du veltet?

– Jeg tenkte sånn «dette kommer til å gjøre vondt», og så merket jeg at jeg kom litt ned i fart og litt inntil gjerdet. Da tenkte jeg at dette går greit, men så tenkte jeg at jeg håper ikke det kommer ti ryttere og kjører over meg nå. Det gjorde det heldigvis ikke, smilte 23-åringen.

Mandalitten smilte og lo utenfor Uno-X-bussen og virket ikke å ha spesielt vondt etter smellen kroppen hans ble påført.

– Ikke orden på en dritt

Sportsdirektør Gabriel Rasch kunne også fornøyd konstatere at Wærenskjold kom fint fra den ubehagelige episoden. Uno-X-toppen nølte ikke med å kalle det sørlendingen gjorde før han veltet for verdensklasse.

Konfrontert med den uttalelsen trekker hovedpersonen på smilebåndet igjen.

– Jeg er ikke helt enig, men jo. Det var bra. Fordi vi var for langt bak. Det var helt kaos. Det virket ikke som noen hadde orden på en dritt, sa Wærenskjold om den hektiske avslutningen.

Han vil samtidig ikke være med på at alle avgjørelser han tok i avslutningen var vellykkede

– Jeg gjorde en klassisk tabbe da jeg gikk forbi og tok fronten. Jeg åpnet litt for hardt, og da gikk farten ned mot slutten. Jeg skulle heller kjørt progressivt, sånn at Alex kunne kommet i høyest mulig fart, sa mandalitten.

Ikke bekymret

Selv om kroppen var skrubbet opp tok han seg tid til å snakke med både familie og venner som hadde møtt opp utenfor lagbussen i Nogaro.

De neste dagene venter to knalltøffe fjelletapper i Pyreneene. Det er ikke ideelt for en rytter som på ingen måte er noen klatretype og som har en oppskrapet kropp som krever restitusjon.

På spørsmål fra NTB om han er bekymret for om han kommer gjennom de neste etappene, svarte imidlertid 23-åringen:

– Jeg håper å få litt mer blodsirkulasjon i beina i stedet, at kroppen sender mer blod dit. Det er ikke dype sår, og de er ikke så veldig store heller, så jeg tror det skal gå helt fint.

For Alpecin-Deceuninck og Jasper Philipsen ble det triumf for andre dag på rad i Touren tirsdag. Caleb Ewan og Phil Bauhaus endte på henholdsvis 2.- og 3.-plass.