Solid Uno-X-effekt for TV 2 – jubler for gode seertall fra Tour de France

NTB

TV-tallene fra Tour de France har gjort et hopp sammenlignet med tidligere år. TV 2 setter det i sammenheng med den historiske Uno-X-deltakelsen.

Et norsklisensiert lag på startlisten i verdens største sykkelritt synes å ha slått positivt ut for interessen for TV-sendingene fra Spania og Frankrike.

Tall NTB har fått tilgang til viser at TV 2 på det meste hadde 172.000 seere innom sine sendinger fra lørdagens åpningsetappe med start og mål i Bilbao.

Søndag gjorde det tilsvarende tallet et solid hopp til 247.000, mens fasiten mandag ble 205.000.

Uno-X-løft

Lørdag fulgte i snitt 79.000 seere sendingen, mens søndagsetappen med målgang i San Sebastián oppnådde et snitt på 113.000.

De to første etappene av fjorårets ritt hadde til sammenligning snitt på henholdsvis 58.000 og 94.000 seere. I 2021 var tallene enda et hakk lavere.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, mer enn antyder at den historiske Uno-X-deltakelsen trolig ligger bak løftet i oppslutning kanalen har sett de siste dagene.

– Veldig fornøyd med seertallene de tre første dagene av årets Tour de France. Det er jo et trofast publikum i bunn, og så ser vi nok summen av en hel del positive faktorer som løfter oss, der Uno-X er den viktigste av dem, sier han til NTB.

Unikt innblikk

Han peker videre på at muligheten kanalen gir seerne til å få et innblikk bak kulissene i Uno-X-systemet, trolig også spiller inn.

– Vi har veldig god tilgang til Uno-X, som gir TV 2-seerne et unikt innblikk i det indre liv i Tour de France. Det gir en ekstra dimensjon til sendingene og enda mer å spille på, så det å ha et norsk lag i Tour de France er på alle måter positivt for oss, sier Jansen Hagen.

Foreløpig har det historiske norske laget riktignok til gode å prege resultatlistene i Tour de France-debuten.

Alexander Kristoffs 14.-plass på mandagens etappe er det så langt det beste enkeltresultatet.