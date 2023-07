Ruud forbedret familiens Wimbledon-statistikk: – Tuller litt med det

NTB

Casper Ruud erkjenner at Ruud-familien harselerer med sin statistikk i Grand Slam-turneringen Wimbledon. Fasiten er to seirer på ti forsøk.

Ruud slo franske Laurent Lokoli i den 1. runden av årets utgave av turneringen på gresset i London. Med det tok han sin og familiens andre seier i Wimbledon-historien. Far og trener Christian Ruud vant aldri en kamp i hovedtablået som aktiv. Fem ganger ble det exit i 1. runde. Det er den eneste Grand Slam-turneringen han mangler seier i.

Statistikken til Ruud-familien på det velkjente gresset i London-bydelen Wimbledon er til tider samtaletema innad i gjengen, avslører Casper etter mandagens seier.

– Jeg er fornøyd. Jeg er glad for å komme til 2. runde. Hver seier for meg og familien Ruud i Wimbledon betyr mye. Det er en slags bonus, for vi har ikke så mange av dem. Vi tuller litt innad i familien med at vi har en dårlig statistikk i Wimbledon, så hver seier vi får her er stort for oss, sier Ruud til NTB.

Fem kamper

Ruud har selv vunnet to kamper på fem forsøk i hovedtablået. Dermed har han naturlig nok også 2. runde som beste resultat i turneringen.

Han presiserer at han ikke føler på særlig mye press når han spiller gressturneringer. Ruud er aller best på grus, og har de siste årene begynt å få det godt til også på hardcourt. Gresset har han ikke mestret ennå.

– Jeg vet jo helt klart selv at jeg ikke er noen gresspesialist. Det har jeg sagt mange ganger og må sikkert si det flere ganger. Jeg har det bare gøy når jeg er der ute. Jeg føler ikke på mye press, sa Ruud.

Møter hjemmehåp

I 2. runde venter 29 år gamle Liam Broady. Han er rangert som nummer 142 i verden og fikk wildcard inn i årets utgave av turneringen. Kampen spilles onsdag.

– Britiske fans er som regel veldig respektfulle og spesielt her på Wimbledon. Det er klapping og heiing, men det er stort sett veldig rolig. De har en etikette her som er veldig spesiell. Det er en av de enkleste fansene å ha med å gjøre, så jeg tror ikke det skal bli noe problem, sier verdensfirer Ruud.

Han skal forsøke å holde seg rolig selv om lydnivået kan bli høyt til tider.

– Jeg må bare forvente at de heier mest på ham og det er helt fair og naturlig. Jeg skal bare fokusere på mitt og la racketen gjøre jobben. Det kommer til å bli høylytt til tider, men jeg skal prøve å respektere det når det skjer, sier Ruud.