Musk og Zuckerberg i Colosseum? Hevder Italia vil ha «cage fight» i Roma

Den ryktede kampen mellom tek-gigantene Musk og Zuckerberg blir stadig mer surrealistisk etter nye rykter om at selveste Colosseum kan bli kamparena.

Ifølge TMZ skal den italienske kulturministeren ha tilbudt Colosseum som scene for det mye omtalte oppgjøret mellom Facebook- og Meta-grunnlegger Mark Zuckerberg og Twitter-eier Elon Musk.

Daily Mail er blant nettstedene som omtaler den overraskende utviklingen i saken.

Om det blir like brutalt som da gladiatorene utkjempet blodige slag der i antikken er usikkert, men alt ligger i hvert fall til rette for en spektakulær kamp om det skulle bli den verdenskjente arenaen som tok i mot de to tek-gigantene for duell.

– De begge vil gjøre det

Om kampen i det hele tatt skjer da.

Saken ble først avslått som useriøs, men ifølge Dana White, presidenten i UFC, er kampen nå kanskje mer aktuell enn først antatt.

– De begge vil gjøre det, skal White ha uttalt til The New York Times.

Tek-milliardærene er ikke helt ukjente med ulike kampsportgrener. Les mer Lukk

Det var i forrige måned at en Twitter-bruker utløste hele spetakkelet ved å twitre om Meta sin ryktede nylansering Threads, som vil bli en direkte utfordrer til Twitter.

Musk repliserte med at han var hypp på en «cage fight» mot Meta-eier Zuckerberg.

En «cage fight» er en form for MMA-kampsport der man slåss inne i et bur.

Meta-eier Zuckerberg ga vann på mølla når han så delte et skjermbilde av kommentaren til Musk og skrev: «Send meg lokasjon».

Nå ser det ut til at høytstående medlemmer i den italienske regjeringen mener kampen er verdt selveste Colosseum som scene.

Ifølge TMZ skal den italienske kulturministeren ha gjort alvor av ideen og kontaktet Zuckerberg for å tilby den historiske arenaen.

Så tvitret Musk:

Eksklusivt

Tilbudet, som skal være videreformidlet til White i UFC, er svært eksklusivt. I hundrevis av år har det ikke vært aktuelt å fylle den ikoniske arenaen med store publikumsmengder, ifølge Daily Mail.

Det er heller ikke mer enn noen få hundre permanente sitteplasser på arenaen. I 2003 fikk Sir Paul McCartney fylle disse for å holde en eksklusiv konsert med billettpriser opp til 1500 dollar, ifølge avisen.

At kampen mellom Zuckerberg og Musk kan generere mye større inntekter er White i liten tvil om.

– Tidenes største kamp var mellom Floyd (Mayweather) og Conor (McGregor), jeg tror denne vil triple den, har han sagt til TMZ.

Mange spørsmål gjenstår nå:

Vinner Zuckerberg, som er en aktiv jiu-jitsu-utøver, eller Musk, som har trent Kyokushin-karate, taekwando, judo og litt brasiliansk jiu-jitsu?

Skjer kampen i det hele tatt?

Og skjer den i Colosseum?





TMZ bemerker i ettertid av publiseringen av opplysningene i denne saken at det italienske kulturdepartementet har gitt en uttalelse der de benekter saken og sier at den er «grunnløs». TMZ står likevel på sitt om at kilder med direkte kunnskap bekrefter at det har vært kontakt mellom departementet og Zuckerberg og UFC.