Skadd Kyrgios må stå over Wimbledon

Fjorårsfinalist Nick Kyrgios må stå over årets Wimbledon-turnering med en skade i håndleddet. Foto: Florian Eisele / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Fjorårsfinalist Nick Kyrgios stiller ikke i årets Wimbledon-turnering. Australieren har pådratt seg en skade i håndleddet, melder han selv på Instagram.

– Jeg er veldig lei for å fortelle at jeg må trekke meg fra Wimbledon i år, skriver Kyrgios. 28-åringen har kun spilt én kamp denne sesongen etter å ha startet 2023 med å trekke seg fra Australian Open med en kneskade, og han gikk også glipp av French Open.

Han oppdaget skaden etter å ha fått vondt i håndleddet på trening.

– Jeg har forsøkt alt for å være i stand til å spille, og jeg er skuffet over å si at jeg rett og slett ikke hadde nok tid til å få orden på det før Wimbledon, skriver Kyrgios.

Grand Slam-turneringen starter mandag. Kyrgios måtte i fjor gi tapt i finalen mot Novak Djokovic.