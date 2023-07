Sandefjord ydmyket av Sarpsborg: – Helt katastrofe

NTB

Et Sarpsborg-lag i lekent angrepshumør spilte kunstfotball og ga seg ikke før det sto 6-1 hjemme mot Sandefjord i Eliteserien søndag kveld.

Østfoldingene bygget dermed videre på den solide 3-0-seieren borte mot Rosenborg på Lerkendal forrige helg. To solide trepoengere og avansement til kvartfinale i cupen er fasit på de blåkleddes tre siste kamper.

– Vi har veldig mange gode fotballspillere her, og det handler om å forstå hvor gode vi er. Jeg er veldig fornøyd med at vi kommer tilbake igjen på et høyt nivå etter at vi slapp oss litt tilbake mot slutten av første omgang. Vi må bare våge, sa en fornøyd Sarpsborg-trener Stefan Billborn til TV 2.

For Sandefjords del ser det langt tyngre ut. Med unntak av en svært imponerende 4-1-seier hjemme mot Odd i begynnelsen av juni, har vestfoldingene slitt med poengfangsten siden 4-0-seieren hjemme mot Aalesund i slutten av april. Fasit på elleve serierunder er kvalifiseringsplass og ni poeng.

– Det er helt katastrofe. Det er kjempeflaut, og det skal ikke skje. Vi møter ikke opp, og gjør ikke som vi skal, sa en skuffet Sander Moen Foss til TV 2 om bortelagets prestasjon søndag.

Sterk start fra hjemmelaget

Hjemmelagets Kristian Fardal Opseth åpnet scoringsballet med et godt satt hodestøt like før ti minutter var passert. Drøye minuttet senere mottok Victor Torp ballen like innenfor sekstenmeteren, og med en markkryper langs kunstgresset la dansken på til 2-0.

Før omgangen var halvspilt skulle Fardal Opseth bli tomålsscorer. En lang bakromsball fra kaptein Bjørn Inge Utvik fant spissen som gjorde resten av jobben selv og satte ballen inn bak Sandefjords burvokter Hugo Keto.

Like før pause reduserte Sandefjords midtstopper Jesper Taaje, men håpet ble raskt slukket for bortelaget da Joachim Soltvedt på elegant vis satte inn 4-1 med et vakkert frispark.

– Nå begynner vi å finne målformen og gode relasjoner. Vi bestemte oss for å gå ut og ta føringen. Det er ett lag på banen neste hele kampen, sa Soltvedt til TV 2.

– Ikke bra nok

Etter halvspilt andreomgang stanget Ramon Lundqvist stanget inn 5-1, før Eirik Wichne fullførte ydmykelsen da han satte inn hjemmelagets sjette mål.

– Det er ikke bra nok. Vi er for åpne, og da spiller de bare rett gjennom oss. Det er altfor dårlig av meg på to av målene, var den knallharde dommen fra Sandefjords kaptein Jesper Taaje etter kampens første 45 minutter.

6-1-tapet gjør at Sandefjord blir værende på kvalifiseringsplass, to poeng foran Aalesund og HamKam på de to nedrykksplassene. Neste kamp for vestfoldingene er hjemme mot Stabæk neste søndag.

Sarpsborg møter på sin side Strømsgodset borte.