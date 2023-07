Søvnløs natt for Uno-X-sjefen før den historiske dagen: – Stolte over å være en del av det

NTB

Tour de France-eventyret ble lørdag en realitet for tidenes første norsklinsensierte sykkellag. Uno-X-sjefen klarte knapt sove før åpningsdagen av rittet.

Det sitret av spenning i kroppen til både lagledelsen og de åtte rytterne foran lørdagens historiske Tour-start. En uhyre spent Uno-X-sjef forteller om minimalt med søvn før det braker løs.

– Jeg sov dårlig i natt. Jeg gledet meg til å stå opp og bare spratt opp. Det er et historisk øyeblikk, så vi må kjenne på gleden over dette her. Vi er stolte over å være en del av det, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til NTB lørdag formiddag.

Uno-X-rytteren Tobias Halland Johannessen sov bedre enn Haugland, og gleder seg stort til rittet tråkkes i gang.

– Jeg sov faktisk veldig godt. Det er sikkert den siste natten med ordentlig god søvn, hvor ikke kroppen er helt skakkjørt. Det blir godt å komme i gang og kjenne på det, sier 23-åringen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Årets Tour De France felt under starten forbi Guggheimmuseet av 1. etappe av Tour De France 2023 fra Bilbao til Bilbao. I midten med gule hjelmer sitter Alexander Kristoff sammen med Uno-X laget. Les mer Lukk

Historisk dag

Starten på åpningsetappen er lagt til fotballklubben Athletic Bilbaos hjemmebane San Mamés. Ved 10.30-tiden rullet Uno-X-bussen inn på plassen foran arenaen.

Deretter ventet den obligatoriske prestasjonen av laget og at de åtte rytterne skulle signere seg inn foran tusenvis av feststemte baskere. Sykkelsporten står sterkt i den spanske regionen.

Rammene rundt den historiske norske sykkeldagen kunne knapt være bedre.

– Vi må huske at det er et vanlig sykkelritt. Vi har hatt noen fine siste dager og er ekstremt godt forberedt, fortsetter Haugland.

Alexander Kristoff må finne seg i å være Uno-X-lagets klart største profil, men det er ikke ventet at 36-åringen får med utfallet av lørdagens etappe å gjøre. Åpningsetappen er av det utfordrende laget med flere tøffe stigninger.

– Jeg skal ikke gjemme meg

Målgangen er lagt til en liten høyde i utkanten av Bilbao. De siste to kilometerne består av en bratt stigning, der det er ventet at sterke klatrere og sammenlagtfavoritter vil gjøre opp om etappeseieren.

I potten ligger naturlig nok også den gule ledertrøya. Tobias Halland Johannessen er trolig det sterkeste Uno-X-kortet under åpningen.

– Jeg tror det skal passe meg veldig godt. Korte, bratte bakker passer meg best, så jeg skal ikke gjemme meg i dag, sier Halland Johannessen om lørdagens løypeprofil.

Også søndag venter en tøff etappe, mens rytterne mandag og tirsdag beveger seg inn i lettere terreng.