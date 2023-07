Ingebrigtsen med stevnerekord i Lausanne: – Kjente det i beina

NTB

Jakob Ingebrigtsen hadde full kontroll på vei mot sin tredje Diamond League-seier på 1500 meter denne sesongen. Nordmannen satte stevnerekord i Lausanne.

Ingebrigtsens europeiske rekord lyder på 3.27,95. Den tiden satte han på Bislett tidligere i juni. Fredag var lysharen stilt inn på den tiden, men Ingebrigtsen greide ikke kopiere rekordløpet da han klokket inn på 3.28,72.

Det er likevel stevnerekord i Lausanne. Kenyanske Timothy Cheruiyot hadde den tidligere rekorden på 3.28,77.

– Jeg kjente at det satt litt trening i beina fra de siste to ukene i St. Moritz. Jeg har følt meg tvunget til å gjøre det for at vi må sørge for at de neste løpene og VM blir bra. Da må man legge inn litt mer trening og er ikke så skarp her, sa Ingebrigtsen til NRK.

Klar seier

I fredagens 1500-meterfelt var blant andre Lamecha Girma, etiopieren som i Paris i juni satte verdensrekord med 7.52,11 på 3000 meter hinder.

Han kunne imidlertid ikke nekte Ingebrigtsen seieren i Lausanne, men tok 2.-plassen. Etiopieren klokket inn på 3.29,51, som er personlig bestetid for ham.

– Det var litt tungt de siste 6-700 meterne. Selv om det ikke er helt 100 prosent så greier jeg å gjøre det jeg skal for å vinne. Jeg følte jeg hadde god kontroll, sa Ingebrigtsen.

Tatt nye steg

Verdensrekorden til marokkanske Hicham El Guerroujs er 3.26,00. Den har stått siden 1998. Ingebrigtsen står nå med tre seirer på 1500 meter i DL-sammenheng denne sesongen. I tillegg til seieren på Bislett vant Sandnes-løperen også i Rabat i slutten av mai.

– Det svarer godt og det tyder på at jeg har tatt et nytt steg i år, sa Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen skal 16. juli delta i Diamond League-stevnet i Silesia.

– Planen er at det skal bli et bra løp der, fortsatte han.

I august er det VM i Budapest. Der jakter nordmannen revansj etter at han måtte nøye seg med sølv i fjor.