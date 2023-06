Barcelona kvitter seg med fransk stopper – minsker lønnsbudsjettet betraktelig

NTB

Barcelona har blitt enig med Samuel Umtiti om å avbryte samarbeidet. Ifølge avisen AS skal franskmannen ha hevet en årslønn på 20 millioner euro.

Barcelona opplyser på sine nettsider at de har blitt enig med den franske verdensmesteren om å rive i stykker kontrakten som i utgangspunktet varte ut 2025/26-sesongen. Umtiti kom til Barcelona fra Lyon i 2016 og var en del av den franske troppen som vant VM i 2018. Sist sesong var han på lån i italienske Lecce.

Ifølge AS skal det frigjøre mange midler for katalanerne. Avisen hevder at Umtiti hadde 20 millioner euro, tilsvarende rundt 230 millioner kroner, i årslønn i Barcelona. Totalt skal klubben denne sommeren kvitte seg med spillere som i alt har 630 millioner kroner i årslønn, ifølge AS.

Barcelona står i sommer overfor en stor ryddejobb. Det blir rapportert at klubben må kutte lønnsbudsjettet med 200 millioner euro (2,3 milliarder kroner).

Slår ikke spareplanen til, er La Liga ventet å gripe inn og pålegge Barcelona den såkalte 40-prosentregelen. Det vil i praksis si at klubben må tjene 100 millioner for å bruke 40 millioner.

Det var ligaens økonomiregler som gjorde det umulig for Barcelona å forlenge kontrakten med Messi etter 2020/21-sesongen. Argentineren måtte forlate klubben og sluttet seg til Paris Saint-Germain.