Laengens avsløring: Muntlig enig med UAE om ny toårskontrakt

Vegard Stake Laengen under lagpresentasjon før Tour de France ved Guggenheimmuseet i Bilbao i Spania torsdag kveld. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Vegard Stake Laengen ser ut til å fortsette sykkelkarrieren i stjernelaget UAE. Han er muntlig enig med ledelsen om å forlenge avtalen fram til 2025.

Det røpet sykkelprofilen etter at han og lagkameratene hadde vært på podiet under lagpresentasjonen foran Tour de France-starten i Bilbao torsdag kveld.

Asker-gutten ble hentet til det hardtsatsende UAE-laget i 2017. Den gang kom han fra sveitsiske IAM. Siden er han blitt en svært viktig brikke, ikke minst som trofast hjelper for den slovenske stjernen Tadej Pogacar.

Laengens nåværende avtale med UAE løper ut etter inneværende sesong. Noen lagskifte i høst blir det ikke.

– Jeg har vel egentlig muntlig avtalt med laget å forlenge avtalen, så det går mot en forlengelse, sier 34-åringen til NTB.

To nye år

Dermed fortsetter etter alle solemerker karrieren i et av sykkelsirkusets aller sterkeste lag.

– Jeg synes det er veldig bra i UAE, og jeg føler jeg har funnet min plass her som rytter. Nå begynner jeg å bli ganske gammel også, så da ser jeg ingen grunn til å forandre på den ryttertypen jeg er. Jeg ser meg selv i dette laget i noen år til, smiler askerbæringen.

Han opplyser at kontrakten det foreligger muntlig enighet om er på to år.

– Det er alltid litt sånn at når man blir eldre, er lagene litt forsiktige med å skrive lange kontrakter. Dermed er det to år det går i. Hvis vi ser tilbake på karrieren min, er vel uansett to år det lengste jeg har hatt, så det er jeg helt komfortabel med, sier Laengen.

Dersom UAE ikke hadde kommet på banen med en ny avtale, er han trygg på at andre beilere hadde meldt seg.

– Jeg har egentlig et veldig avslappet forhold til det (med kontrakter). Når man først er her i Tour de France, er det litt sånn i sykkelsporten at da er det ikke noe problem med kontrakt, sier veteranen.

Lojal hjelper

Med ny kontrakt langt på vei i boks, kan Laengen rette blikket mot 2025. Han ser ikke for seg at det som er blitt en særdeles innholdsrik karriere, stanser der.

– Det hadde vært gøy å sykle fire år til, men da begynner man å bli gammel. Allerede nå er jeg eldstemann på laget. Jeg begynner å se at det går mot slutten, men jeg er fortsatt veldig motivert og trives med dette, så jeg håper jeg kan få til noen år til.

Lørdag tråkker han seg i gang med karrierens sjette Tour de France. Hovedoppgaven er som den har vært så mange ganger før: hjelpe lagkaptein Tadej Pogacar til sammenlagtseier.

Sloveneren skal forsøke å vinne tilbake Tour-tronen etter å ha blitt slått sammenlagt av danske Jonas Vingegaard i fjor. Lojale Laengen blir en viktig i den kampen.

– Det betyr mye å være en god og viktig hjelperytter for ham. Jeg setter pris på at han har lyst til å ha meg her hvert år, sier nordmannen om Pogacar.

Første test blir lørdagens åpningsetappe i Bilbao. Den er ikke av de enkleste. Allerede der får sammenlagtfavorittene mulighetene til å vise form.