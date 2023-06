Datoene for NM-kvartfinalene er klare – seriekamp utsettes

Vålerenga-spillerne feirer en scoring i 5-0-seieren over Stjørdals-Blink i cupen onsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB Les mer Lukk

NTB

Kvartfinalene i fotballcupen for menn blir fordelt over to dager. Vålerenga – Brann spilles som senkamp 12. juli.