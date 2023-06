Her går Uno-X-sjefens mangeårige drøm i oppfyllelse: – Ikke i mine villeste fantasier

NTB

I 2007 fulgte Uno-X-sjef Jens Haugland sirkuset i Tour de France som tilskuer. Lite visste trønderen at han 16 år senere skulle få med et norsk lag.

Torsdag kveld gikk tidenes første norsklisensierte sykkellag på scenen for å bli presentert for Tour de France-publikummet i Bilbao. Seansen hadde så avgjort et historisk sus over seg.

Sjefen, Jens Haugland, var på plass i en ganske annen rolle en da han fulgte Touren som tilskuer i 2007. På spørsmål om han den gangen hadde sett for seg å være teamsjef for et norsk lag i 2023, svarer 39-åringen smilende:

– På ingen som helst måte. Det var ikke i mine villeste fantasier. Det må jeg være så ærlig å si.

Ydmykhet og stolthet

Tour de France-deltakelsen har vært en mangeårig drøm for Haugland og kretsen rundt ham. Det historiske laget er møysommelig blitt bygget opp for til slutt å tiltrekke seg oppmerksomheten til Tour-arrangør ASO.

– Jeg håper vi har bygget opp dette prosjektet på en måte som har innbydd til respekt. I tillegg har vi utviklet et sterkt sportslig lag. Du kommer ikke langt ved bare å være hyggelig folk. Du må prestere også, og det har vi gjort over tid, sier Haugland om jobben som er gjort.

– Hvordan føles det å ha nådd målet om Tour de France?

– Det er litt vanskelig å klare å sette seg opp i helikopteret og se ned på det akkurat nå. Men det er en følelse av ydmykhet og stolthet, svarer Uno-X-sjefen.

Han er samtidig krystallklar på én ting:

– Dette er ingen endestasjon. Dette er et steg videre. Det er en viktig dimensjon med dette, men denne opplevelsen betyr selvsagt masse.

Varsler blemmer

Lørdag ruller den 110. utgaven av verdens største sykkelritt i gang i Bilbao. Uno-X har ingen planer om å spille statistroller.

– Dere kan vente dere et ekstremt offensivt lag. Samtidig kan dere nok også forvente et lag som vil gå på noen blemmer, fordi vi blir for ivrige eller ikke klarer å treffe de rette taktiske valgene. Noen dager skal vi samtidig klare å sette oss i situasjoner der vi er i stand til å gjøre det helt store, sier Haugland.

På spørsmål om hva han vil være fornøyd med når status skal skrives i Paris om tre uker, lyder først «å ha kjempet om en etappeseier». Men:

– Jeg reiser hjem med et snev av skuffelse dersom vi ikke klarer å ta den etappeseieren. Såpass rå i hodet må vi være.

Haugland mener å ha fem-seks ryttere i troppen som i riktig kontekst kan vinne en Tour-etappe. Alexander Kristoff er naturligvis blant dem.

Lørdag starter den historiske jakten.