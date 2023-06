Blackhawks valgte Bedard først i NHL-draften – svensk talent nummer to

NTB

Ikke uventet var det canadiske Connor Bedard (17) som ble valgt først i årets NHL-draft av Chicago Blackhawks. Svenske Leo Carlsson ble tatt som nummer to.

Bedard har i lang tid blitt sett på som den heteste spilleren i årets draft. Eksperter har gått så langt i å si at 17-åringen er en av tidenes mest lovende draftobjekt. Angriperen har blitt sammenlignet med Edmonton Oilers-kaptein Connor McDavid.

Etter at Bedard ble valgt først i Nashville natt til torsdag, var unggutten svært glad. Blackhawks er en av seks lag som har vært med helt fra start i NHL.

– Jeg kan ikke beskrive det. Jeg husker at jeg vokste opp med å følge dem mot flere Stanley Cup-triumfer. Det er så mye historie i klubben, sa Bedard, som fyller 18 år i midten av juli.

Blackhawks-topp Kyle Davidson var forsiktig med å legge for mye press på 17-åringens skuldre.

– Han er en veldig spesiell spiller og person. Vi vil la det være opp til ham hvor spesiell den første sesongen vil bli, sa Davidson. Blackhawks har bare én gang før hatt æren av å velge først i NHL-draften. I 2007 sikret de seg Patrick Kane, som vant tre Stanley Cup-titler med rødtrøyene før han skiftet til New York Rangers tidligere i år.

Svenske Leo Carlsson ble valgt som nummer to av Anaheim Ducks. 18-åringen fra Örebro er en av bare seks svensker som har blitt valgt som nummer én eller to i NHL-historien. Han, i likhet med Bedard, presterer best i midten av fronttrioen på isen.

– Jeg ble litt overrasket. Jeg hadde en liten anelse om at det kunne skje, men det var jævlig stort å høre mitt navn bli lest opp, sa Carlsson til Aftonbladet.