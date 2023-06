The Athletic: Arsenal med nytt bud på Declan Rice

Declan Rice feirer etter at West Ham vant finalen i conferenceligafinalen mot Fiorentina tidligere denne måneden. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Budkrigen på West Hams midtbanespiller Declan Rice fortsetter. Arsenal har nå hevet sitt bud til 105 millioner pund, melder The Athletic.

Beløpet tilsvarer drøyt 1,4 milliarder norske kroner.

Hvis budet – som består av en grunnsum på 100 millioner pund og mulige tillegg på 5 millioner pund – blir akseptert, er det en rekordsum for en britisk spiller, skriver nettstedet.

Tidligere denne måneden ble et Arsenal-bud på 90 millioner pund avslått av West Ham. Det besto av en grunnsum på 75 millioner pund og tillegg på 15 millioner pund.

Så sent som tirsdag avslo klubben fra Øst-London ifølge flere medier et bud, også på 90 millioner pund, fra Manchester City. Der var grunnbeløpet 80 millioner pund.

Rice er et svært hett navn på overgangsmarkedet i sommer. Tidligere i måneden sa West Ham-eier David Sullivan at klubben ikke vil stå i veien for 24-åringen om han ønsker å bytte klubb.