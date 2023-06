Ingen alkoholservering for tilskuere under Paris-OL

NTB

Det vil ikke være mulig for tilskuere å kjøpe alkohol på innsiden av stadion under neste års sommer-OL i Paris. Arrangøren har ikke søkt om unntak fra loven.

Det skriver flere medier, deriblant BBC og LeParisien.

Den franske loven forbyr salg av alkohol på stadioner til allmennheten, men den åpner for et unntak for et begrenset antall arrangementer hvert år. Loven har vært gjeldende i Frankrike siden 1991.

De eneste som vil kunne nyte alkohol på stadion under Paris-OL er VIP-gjester. En talsperson har uttalt til Reuters at en lovendring ville vært nødvendig for å imøtekomme størrelsen på arrangementet i 2024.

Da OL ble arrangert i London i 2012 og Rio i 2016 var det mulig å kjøpe alkohol fra et ølmerke på innsiden av stadion. Det var ikke tilfelle under Tokyo-OL i 2021, som ble preget av coronaviruset.