VM-sjefen venter fullt hus i Norges åpningskamp

Ada Hegerberg og Norge kommer til å spille for fullsatt stadion i VM-åpningen mot New Zealand.Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Australias åpningskamp i fotball-VM er allerede utsolgt, og VM-sjef Dave Beeche venter også fullsatt stadion når New Zealand møter Norge samme dag.

Det uttaler Beeche til nyhetsbyrået AFP. Australias åpningskamp mot Irland vil trekke 80.000 tilskuere til arenaen i Sydney.

– Det er ingenting tilgjengelig, sier VM-sjefen om billettpågangen.

En time etter at Australia og Irland sparker VM i gang, møtes New Zealand og Norge på Eden Park i Auckland. Der ventes det rundt 40.000 tilskuere, og per nå er det «noen få tusen» billetter som fortsatt er til salgs.

– Det kommer til å bli en stor dag for kvinnefotball, sier Beeche og legger til «ja, definitivt» på spørsmål om New Zealand – Norge blir utsolgt.

I alt spilles det 64 kamper i VM i Australia og New Zealand, og arrangøren har så langt solgt 1,1 millioner billetter.