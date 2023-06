U21-landslaget doblet støtteapparatet – budsjett på 5,5 millioner kroner

NTB

Det norske U21-landslaget i fotball for menn har satset hardt på sommerens EM og fått en stor økning i kostnader. – Vel anvendte penger, mener NFF.

Da Norge kvalifiserte seg til U21-EM i Romania og Georgia, var det med åtte personer i støtteapparatet. Det er omtrent halvparten av de største nasjonene og blant det laveste av alle.

Nå er det 15 personer på plass i Romania i tillegg til hovedtrener Leif Gunnar Smerud for å hjelpe spillerne med alt som trengs. De har også vært til stede på samlingen i mars og treningsoppholdet i Østerrike før turneringen.

Norges Fotballforbund (NFF) opplyser til NTB at det totale budsjettet for laget er 5,5 millioner kroner. «Minimum» 2,3 millioner kroner kommer fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Betydelig beløp

– Følgelig er netto kostnad for NFF i 2023 estimert til cirka 3,2 millioner kroner. Et betydelig beløp, men som kjent er det svært viktig for våre landslag å få mesterskapserfaring, så dette er vel anvendte penger, skriver NFFs assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad i en epost til NTB.

I tillegg til trenerteam, analysefolk og fysiologiske roller er det kokk, prestasjonscoach, sikkerhetsansvarlig, tiltaksleder og såkalt «head of delegation». Flere av rollene er gjort obligatorisk av Uefa.

– Vi har lagt til rette for best mulige forberedelser innenfor et «norsk» handlingsrom. Her kan vi nok ikke konkurrere med nasjoner som for eksempel Spania, England, Tyskland og så videre, skriver Arstad.

NFF presiserer at plassen i U21-EM i praksis betyr «et ekstra landslag for NFF i perioden januar til juli».

– Vi har det «nye» U21 som starter kvalifiseringen i september og «fjorårets» U21 som er i EM.

– Nødvendig og avgjørende

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud er entusiastisk når han snakker om delegasjonen som er til stede i Cluj-Napoca i Romania.

– Det er helt fantastisk. Det er en suveren gjeng. Vi har reist med et nesten unikt lite støtteapparat på dette nivået, sier Smerud til NTB.

– Det var helt nødvendig og avgjørende å øke. Når man er her, er det flere aspekter som må ivaretas. Da må vi bemanne opp. Vi har fått fin kjemi i støtteapparatet, så det er helt suverent å ha en sånn gjeng på tur.

Siste kamp i gruppespillet er mot Italia onsdag kveld. Det kan fort også bli den siste kampen i mesterskapet. Norge må slå Italia med to mål og håpe at Frankrike tar seg av Sveits.