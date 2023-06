Jenny Stene tok skytegull i europalekene – Norges første noensinne

Skytter Jenny Stene under OL i Tokyo i 2021. Foto: Heiko Junge / NTB.

NTB

Jenny Stene (25) vant gullfinalen på 50 meter rifle match i skyting i europalekene mandag.

Det var Norges første skytegull i i europalekene noensinne. Øvelsen er også en OL-gren. Der har Stene ordnet en kvoteplass for Norge allerede.

Kvoteplass til ble det også til den polske jenta Natalia Kochanska som måtte ta til takke med sølv i gullfinalen.

Jeanette Hegg Duestad ble nummer fem i den samme øvelsen.

– Dette var en lettelse! Det føles nesten uvirkelig, sier Stene til NTB.

For to dager siden tok Stene sølv på 10 meter luftrifle for lag sammen med Hegg Duestad og Milda Haugen.