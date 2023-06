Klæbo fortsatt uten representasjonsavtale: – Det jobbes med saken

NTB

En representasjonsavtale mellom Johannes Høsflot Klæbo og Norges Skiforbund er fortsatt ikke på plass, uten at det stresser trønderens leir nevneverdig.

To måneder har gått siden langrennsstjernen valgte å bryte med langrennslandslaget. Dermed må Klæbo og Norges Skiforbund komme til enighet om en representasjonsavtale for at 26-åringen skal få gå verdenscuprenn kommende vinter.

– Det jobbes med saken, og jeg håper vi kommer i mål. Skipresident Tove Moe Dyrhaug har jo sagt at er du god nok, så får du gå. Så da får vi håpe at Johannes går fort nok på ski, så ordner det nok seg. Og det er lenge til sesongen starter, forteller far og manager Haakon Klæbo i en pressemelding.

Sammen med resten av kommende sesongs støtteapparat har Klæbo mandag gitt status på hverdagen utenfor landslaget. Med på satsingen blir blant annet en ny rulleskimølle til 1,4 millioner kroner.

– Jeg kommer til å bruke mange timer på denne i månedene og årene fremover. Jeg satser på at jeg ikke skal bli noe dårligere til å padle i motbakker de kommende vintrene. Med mølla håper jeg å ta nye steg for å bli en bedre skiløper, forteller Klæbo.