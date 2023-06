Smerud forklarer de sene byttene: – Etterpåklokskap hjelper meg lite

NTB

U21-sjef Leif Gunnar Smerud ventet til det var 13 minutter av kampen mot Frankrike med å endre på laget. Det ga effekt, men var ikke nok.

– Det er alltid en avveining. Med de byttene åpner vi kampen litt. Vi visste at i det øyeblikket du gjør det, kan det smelle andre veien. Gjør du det for tidlig, er kampen død, forklarte Smerud til NTB i intervjusonen i Cluj-Napoca etter 0-1-tapet for Frankrike.

Igjen måtte han svare for at det kun ble nesten. Et nytt ettmålstap. I første oppgjør i mesterskapet ble det 1–2 mot Sveits.

Det norske laget var tidvis helt på høyde med de franske stjernene, men skapte lite foran mål. Det endret seg på tampen med Emil Konradsen Ceïde og Seedy Jatta.

– Hvis du gjør det (byttene) sent, kan det bli full panikk i motstanderlaget. Vi fikk litt den effekten. Når du treffer, og byttene på en måte funker, er det fristende å si: Hvorfor gjorde man ikke det før. Det er etterpåklokskap, og det hjelper meg lite, sa Smerud.

Resultatet mot Frankrike gjør at Norge fortsatt har en vei inn i sluttspillet, men den inngangen er trang: Italia må slås med to mål i tillegg til at Frankrike slår Sveits.

– Vi kan fortsatt lure oss videre. Hvis vi tar med den positiviteten, energien og samholdet fra i dag, kan vi overraske på onsdag, sa midtbanemann Joshua Kitolano til NTB.

Smerud brukte ordet «surt» for å oppsummere kampen – og:

– Det var en som sa at det er bedre å være nærme enn langt unna, og i dag var vi helt sinnssykt nærme. Det er en veldig god lagprestasjon mot et meget godt fotballag. Det er mange som ikke helt kjenner spillerne, som ikke vet hvor gode de er, sa han.