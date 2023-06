Norge røk 1-2 mot Sveits i åpningskampen i U21-EM: – Svakt keeperspill

Det norske laget måtte se at Sveits tok ledelsen 2–1. Foto: Nikola Krstic / NTB

NTB

Det norske laget sprudlet til tider i første kamp i U21-EM, men sveitserne slo hardt tilbake. Målvakt Mads Hedenstad Christiansen får kritikk.

– Å stå igjen uten noen ting her kjennes veldig kjipt. Det var tung. Jeg synes vi styrer og skaper nok sjanser. Det er veldig tungt for denne gjengen å gå i garderoben uten å ha fått med seg noe, sa landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NRK.

Emil Konradsen Ceïde scoret 1-0 for Norge. Dan Ndoye utlignet på en kontring, før Kastriot Imeri bøyde inn 2-1 i 2. omgang. Begge målene imot kunne Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad Christiansen avverget, ifølge flere.

«Brutalt, men sant. De to baklengsmålene er svakt keeperspill. Det første er tabbe, det andre tar mange keepere», skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

– I dag er han uheldig. Han har to mål imot som han kan og bør ta, men er feilplassert på begge. Det er veldig overraskende å se fra en keeper som har kommet så langt som han, sa Tor Ole Skullerud i VGTV-studio.

Scoringen til Ndoye gikk nesten midt i mål, mens Imeris velplasserte skudd maktet ikke keeperen å være på.

– Jeg må se dem på nytt, for det var vanskelig å se dem for meg. Men jeg ser at Mads er misfornøyd, så det er sikkert en grunn til det, sa Smerud.

Ceide og Oscar Bobb spesielt var påskrudd og tidvis lekte seg med det sveitsiske forsvaret. Det norske laget kunne ledet med både ett og to mål til pause.

– Offensiv magi

Botheim fikk to muligheter i starten av kampen mot et ikke altfor påskrudd Sveits-lag.

– Det var tett og jevnt, men vi burde satt inn flere kasser i dag. Selvfølgelig er vi skuffet, det er normalt. Vi prøvde vårt beste, men sånn er det, sa Botheim til NRK.

Etter 18 minutter tok Norge ledelsen: Ceide kom seg fri i boksen etter flott kombinasjonsspill og trippet med ballen før han fant en åpning. Da bøyde han ballen i det lengste hjørnet.

– Det er rett og slett offensiv magi, øyeblikk av genialitet, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

Bobb lekte seg på sin høyrekant og skapte flere farligheter. Til ingen nytte.

Sveits mer med

Ti minutter før pause mistet Norge ballen på midtbanen, og Sveits kontret. Basel-profilen Ndoye kom seg løs og hamret inn utligningen. Ballen føk midt i mål etter at vingen hadde vandret på tvers i feltet.

Etter hvilen kom Norge godt i gang med et par avslutninger, men så fikk Sveits sin scoring igjen. Kastriot Imeri plasserte ballen i det høyre hjørnet, mellom hanskene på Christiansen.

Zeki Amdouni, en av Sveits' største stjerner, kom inn i 2. omgang. De rødkledde produserte flere sjanser, og Norge var av og til på en visitt, men klarte ikke å få det utligningsmålet som kan vise seg å gjøre veien til avansement svært vanskelig.

Antonio Nusa kom til en god avslutning langt i overtiden, men skuddet ble blokkert.