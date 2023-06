Her er Norges grep for å unngå hetetrøbbel i EM

NTB

Det norske U21-landslaget gjør det de kan for å takle varmen før fotball-EM går i gang i rumenske Cluj-Napoca. Landslagslege Geir Stray Andreassen vet råd.

Til kveldens åpningskamp mot Sveits er det meldt opp mot 27 grader. Det har i tillegg vært varmere enn normalt for årstiden de siste dagene i EM-byen hvor det norske laget har forberedt seg.

Landslagslege Andreassen har med seg et apparat for å måle urinen. Spillerne vil få klar beskjed om de ikke har vært flinke nok med væskeinntak, salttabletter og sportsdrikke.

– Vi kan måle tettheten av urinen. Hvis de har drukket for lite, er urinen veldig mørk, og da blir det høyt utslag, forklarer Andreassen til NTB.

– Det er mer enn å se i doskåla?

– Det er det enkleste, men du kan bli lurt av det. Her får du et tall på det, sier legen.

Onsdag kveld trente det norske laget på kveldens kamparena. Sveits bør slås, og det skal sankes poeng mot de antatt to beste lagene, Frankrike og Italia.

Varmen kan ha noe å si, erkjenner kaptein Erik Botheim.

– Det er likt for begge lag, men det blir en utfordring. Så gjelder det å håndtere den best mulig og prøve å spille kampen litt deretter. Vi må være smarte taktisk, forteller spissen til NTB.

– Noen lå litt for høyt

Onsdag var det flere spillere som trengte en oppstrammer med væskeinntaket.

– I dag tidlig var det noen som lå litt for høyt, men etter hvert ble det fint, sier Andreassen.

– Det er ofte en a-ha-opplevelse for dem. De ser at de drikker for lite, og vi får dem på akseptable verdier, legger han til.

Den vanvittige snuoperasjonen til Skottland på Ullevaal lørdag ble av flere tilskrevet varmen og de sene byttene. Flere av de norske spillerne var ferdigspilte og måtte ut på tampen. Skottland scoret to ganger på litt over 100 sekunder og gjorde veien til EM svært lang for Norge.

Muskelkramper og lignende kan skje den beste. Andreassen og det norske støtteapparatet jobber for å minske sjansene for at det skal bli et problem. Og det er ikke noe hokus pokus.

– De må drikke. Ikke for mye om gangen, men drikke jevnt over hele dagen. Drikker de bare vann, svetter de mye og mister salt. Da fyller vi på med salttabletter, sier Andreassen.

– Håper det svalner litt

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud tar værmeldingen med knusende ro. Temperaturen er ventet å falle med en grad eller to mot slutten av kampen.

– Vi håper det svalner litt. Vi har vært i fint vær og varme nå, og det er ikke så varmt. Det er litt trekk. Det er likt for begge lag i så fall, sier Smerud.

Landslagslegen, som tidligere har vært tilknyttet NFF, har brukt apparatet for å måle urinen i lang tid.

– Jeg var i Lyn for 20 år siden. Jeg tror jeg var den første I Norge som begynte med dette. Nå tror jeg de fleste klubbene har en sånn en måler, sier Andreassen.