NTB

Ståle Solbakkens landslag må vinne alle sine fire kamper i høst og håpe på hjelp fra andre lag i kampen for topp-to-plassering og EM-billett.

Tross seieren over Kypros ble Norges sjanser i EM-kvalifiseringen i fotball svekket da Skottland slo Georgia tirsdag. Skottene har full poengpott etter fire kamper og er åtte poeng foran Norge når begge har møtt alle grupperivalene en gang hver.

Spania har spilt bare to kamper, og det er liten trøst at de er ett poeng bak Norge.

For å sikre EM-billett nå Norge ganske sikkert vinne alle de fire kampene i høst (inkludert hjemme mot Spania og borte mot Skottland), og håpe at Skottland taper bortekampene mot Spania og Georgia, eller at Spania avgir minst tre poeng i sine tre gjenstående kamper mot Georgia (2) og Skottland. Regnestykket forutsetter at alle slår jumbolaget Kypros.

Siden lagene i gruppa har spilt ulikt antall kamper, forteller avgitte poeng mest om den egentlige stillingen. Skottland har ikke avgitt et eneste poeng. Spania har avgitt tre poeng, Georgia fire, Norge åtte og Kypros ni.

Dersom Norge vinner alle høstens kamper, gjelder det at bare ett av de andre lagene har færre avgitte poeng. Skottland må i så fall avgi minst åtte, helst ni poeng på fire kamper i høst. Spania må (under forutsetning av norsk seier i lagenes møte på Ullevaal oktober) avgi minst tre poeng til.

Går ikke dette vanskelige regnestykket opp, må Norge håpe at mange nok av lagene som er rangert foran i forrige nasjonsliga kvalifiserer seg for egen maskin til at Norge får en ekstrasjanse i nasjonsligaomspill.

– Vi tenker bare på at vi vil vinne neste kamp, og så neste kamp. Jeg skjønner at det kan være en sjanse i nasjonsligaen, uten at jeg har regnet på det. Jeg skjønner ikke systemet engang, men akkurat nå virker det bra for oss at det er noe som heter nasjonsligaen, sa Ståle Solbakken tirsdag.