Solbakken hyller spillerne og publikum: – Vi flytter spillet

NTB

Ståle Solbakken er imponert over hvordan spillerne løftet hverandre fra kjelleren og til en meget god kamp mot Kypros.

Resultatet løy om den norske prestasjonen akkurat som i de tre første EM-kvalifiseringskampene. Norge tok sin første seier, men 3-1 var altfor dårlig betalt etter spill og sjanser.

– Kypros hadde vel en sjanse og scoret på den. Skottland hadde to og scoret to. Vi er litt der, men jeg kunne ikke be om mer fra spillerne i dag. Jeg vet at det er resultatene som teller, men vi spiller på en mer avansert måte enn før. Vi er i ferd med å flytte vår måte å spille mye lenger, sa Solbakken engasjert på pressekonferansen etter tirsdagens kamp.

– Vi skapte åtte sjanser borte mot Georgia og fem borte mot Spania. Det står ikke noe sted i historiebøkene, men vi er nødt til å se bak resultatene. Hvis vi skal til sluttspill så skal vi ha noe å gjøre der også. Da må vi ha en måte å spille når motstanderen går høyt, går lavt eller i mellomhøyde. Det er vi i ferd med å få til.

Samtidig vet han at det er ting å ta tak i. Norge har for dårlig uttelling på sine sjanser, motstanderne altfor god på sine.

– Vi kan ikke slippe inn hver gang det er sjanse mot, sa han.

Landslagssjefen er imponert over publikum, som tross skuffelsen lørdag fylte tribunene igjen og ga laget massiv støtte gjennom hele kampen.

– Det var fantastisk. Som jeg sa til spillerne, har vi hatt enorm støtte fra dag en, og fulle tribuner i alle kampene. Vi kan ikke be om mer. Etter det som skjedde mot Skottland var alle skuffet, spillere og tilskuere var i kjelleren. Da må vi bare stå i det, sa han.

Utvikling

Seieren som glapp mot skottene var ikke en hvilken som helst nedtur, slike fotballfolk må takle i hverdagen.

– Det var en nedtur jeg aldri har vært borti før, og jeg har opplevd veldig mye. Om Skottland hadde spilt i 100 minutter til så kunne jeg ikke forestille meg at de ville score i den kampen, for vi hadde full kontroll. Jeg måtte ta tak i meg sjøl først, og så støtteapparatet. Så sa jeg til spillerne at nå har vi tidenes utfordring. Og den tok de.

Landslagssjefen så sitt lag gå rett i strupen på Kypros og virvle fram sjanse på sjanse. Ledermålet kom det første kvarteret, men dårlig uttelling gjorde at kampen levde helt til Haaland i sin 25. landskamp scoret to nye mål med fire minutters mellomrom i den andre omgangen.

– Vi har utviklet oss voldsomt som fotballag og spiller bedre enn noen gang. Vi scorer ikke så mye, men vi skaper masse. Jeg er så happy for at vi klarte å sette så høyt tempo de første 30 minuttene og vise at vi ville dette, sa Solbakken.

– Vi klarte ikke å holde steamen helt ut, men den første omgangen var veldig bra. Vi skapte 13-14-15 sjanser i dag, avhengig av hvordan man teller, og det er veldig sjelden man gjør det i internasjonal fotball.

Haaland klatret enda nærmere toppen av landslagets evige scoringsliste. Nå har han bare tre mann foran seg: Jørgen Juve (9 foran), Einar «Jeja» Gundersen (2 foran) og Harald Hennum (1 foran).

Utfordrer

Landslagssjefen vet at laget har mer å gå på, særlig defensivt

– Vi vil ha flere utfordrere på kant, og flere stoppere. Og en keeper som står i mål i klubblaget. Ørjan (Nyland) er den beste keeperen. Det er et stykke ned, og det vet de andre. Men han må komme seg til en klubb der han spiller fast, sa Solbakken.

– Leo Østigård er framtiden. Han er den med det kanskje største potensial til å bli en internasjonal stopper, men han må spille. Jeg har utfordret Stefan (Strandberg) på klubbskiftet til Vålerenga, det vet han godt. Jeg vil at han skal spille på gress og i en liga der de såre akillesene ikke får den tøffe behandlingen. Jeg utfordrer (Stian) Gregersen på nivået han spiller på (fransk 2. divisjon), og (Kristoffer) Ajer. Han situasjon er litt annerledes, for han har hatt tre tunge skader. Jeg utfordrer også (Andreas) Hanche(-Olsen) på at han må bli roligere på ballen.

Solbakken er i ferd med å skape et lag som kan ha noe i et sluttspill å gjøre, men akkurat nå ser det veldig vanskelig ut å komme til EM-sluttspillet i Tyskland neste år, som har vært hans store mål siden han tok jobben. Fire kvalifiseringskamper gjenstår i høst, og ganske sikkert må alle vinnes for at Norge skal ha en sjanse til å ende blant de to første i gruppa.