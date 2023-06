Støre om kunstgress-uroen: – Her står en del på spill

Fotballpresident Lise Klaveness benyttet anledningen til å diskutere flere saker med statsminister Jonas Gahr Støre i forkant av Norges landskamp mot Kypros. Etter møtet stilte de opp til et kort pressetreff. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Gummigranulat er et problem som må tas tak i, erkjente statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han møtte fotballpresident Lise Klaveness før Kypros-kampen.

Norsk fotballs «kunstgresskrise» var blant temaene i samtalene.

– Møtet har vært nyttig. Gummigranulat er et stort miljøproblem, og det må vi håndtere. En tredel av plast i naturen kommer fra denne kilden. Derfor må vi ta tak i det, sa Støre på en medieseanse.

Han la samtidig til at betydningen kunstgress med gummikuler har hatt på fotballutviklingen i et langstrakt land som Norge, ikke kan undervurderes. Jentefotballen spesielt ble trukket fram.

– Her står en del spill, og vi har en felles forståelse av det, sa Støre.

I april stemte en EU-komité fram et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Det er enighet om at overgangsperioden vil være på åtte år etter at forbudet trer i kraft.

Saken er ikke 100 prosent avgjort. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen.

Vil unngå kokoshelvete

Den siste tiden har Klaveness tatt opp problematikken på øverste nivå i politikermiljøet. I forrige uke var hun i samtaler med både kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) om granulatsaken.

Tirsdag var det statsministeren som sto for tur. Møtet med Støre ble gjort i forbindelse med Norges EM-kvalifiseringskamp mot Kypros på Ullevaal stadion.

– Vi ønsket å formidle at vi ser et skrikende behov for en samlende, nasjonal kampplan og å bruke de neste seks månedene på å velge en vei som er løsningsorientert, sa Klaveness.

Fotballpresidenten mener det er helt avgjørende at klubbene får gode nok rammer til å prøve nye løsninger. Det siste hun vil se er «ville vesten» og kaos som lammer aktiviteten.

– Vi er ikke imot forbudet, men vi vil ikke klare det uten en nasjonal kampplan. Det må bli trygt for klubbene å teste det uten at de blir kastet ut i et kokoshelvete, sa Klaveness til NTB.

– Vi er helt avhengig av de egenskapene kunstgress og gummigranulat har gitt oss, særlig på kvinnesiden, la hun til.

Ber om 33 millioner

Klaveness sa underveis at Norges Fotballforbund vil søke om 33 millioner kroner over seks år til å sette i gang en miljøkartlegging og finne alternativer til dagens kunstgress.

Støre sa ikke noe om søknaden, men tror på et godt samarbeid.

– Vi har en sterkt forankret fotballforbund- og miljø som kan trekke sammen med myndighetene. Det har vist seg også i andre sammenhenger, sa han til NTB.

Økonomi som barriere i barne- og ungdomsfotballen og bærekraft var også temaer NFF tok opp med statsministeren.