Haaland med måldobbel da Norge revansjerte seg – utklasset Kypros og vant 3-1

Erling Braut Haaland jubilerte med sin 25. landskamp mot Kypros og markerte dagen med to scoringer slik at han står med 24 landslagsmål for Norge. Bare tre mann i historien har flere. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Norge endret ikke EM-sjansene mye, men tanket stolthet og selvtillit da Kypros ble utklasset etter alle kunstens regler og slått 3-1 på Ullevaal.

Før kampen bestemte fotballforbundet at Erling Braut Haaland likevel skal ha gullklokka allerede for sin 25. landskamp, og han markerte anledningen med to scoringer i 2. omgang. De førte ham opp i 24 landslagsmål og til delt 4.-plass på lista over mestscorende mannlige norske landslagsspillere.

Ledermålet ble scoret av Ola Solbakken i det 12. minutt, på Norges femte store sjanse. Alexander Sørloth herjet med to kyprioter på høyresiden og la inn fra dødlinja. Ballen gikk over Haaland, som hadde flere motspillere rundt seg inne i midten, men litt lenger bak sto Solbakken ganske alene, og han scoret med et hardt direkteskudd i lengste hjørne.

Så måtte Norge tross total dominans og mange muligheter vente lenge på neste scoring, men i det 56. minutt kunne Haaland juble for sitt 23. landslagsmål, etter at Kypros-stopper Nicholas Iannou blokkerte Stefan Strandbergs nikk med hånden. Som mot Skottland lørdag plasserte superspissen straffesparket flatt i keepers høyre hjørne.

Bare i fire minutter delte Haaland 5.-plass på Norges evige scoringsliste med Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær. Så lang tid tok det før han framspilt av Martin Ødegaard scoret sitt 24. mål og hoppet opp på siden av John Carew som de mestscorende i moderne tid. Ingen av de tre øverst på lista har scoret for Norge de siste 60 årene.

Haaland stormet mellom to Kypros-stoppere på Ødegaards perfekte stikker og listet ballen forbi keeper.

Førerhunder

– Før samlingen pratet alle om måltørken hans. Han fikk iallfall stoppet det. Han er jo rå i boksen og rå på løpene, og han kunne ha scoret et par til i dag, sa Ståle Solbakken.

Han skrøt av måten laget reiste seg etter smellen mot Skottland, og særlig av Ødegaard, Haaland og Sørloth.

– Det var en nedtur jeg aldri har vært borti før, og jeg har vært med på mye. Jeg måtte ta tak i meg sjøl først, så støtteapparatet, og jeg sa til spillerne at nå har vi tidenes utfordring. De skal ha all ære av det de gjorde. Hvis førerhundene ikke klarer å ta tak så blir det vanskelig, men Martin og Erling gikk foran i dag, og Sørloth, som har vært ekstremt lojal og god i en rolle som ikke er 100 prosent skreddersydd for ham.

Haaland scoret fem mål på fire kamper i junisamlingen i fjor. Denne gang ble det tre mål på to kamper. Han jaget sitt tredje hattrick for Norge, som ville løftet ham til 25 mål på like mange landskamper og opp på siden av Harald Hennum, men det får vente til en annen anledning.

Mot ett mål

Sjelden har uttrykket «spill mot ett mål» passet bedre. Norge var best i alt fra første spark, og spillerne viste umiddelbart at de aktet å slå hardt tilbake etter nedturen mot Skottland.

Allerede etter 17 sekunder måtte keeper Joël Mall klarere rett foran Haaland utenfor eget felt da Ødegaard spilte fram spissen. Haaland ofret seg flere ganger i luftdueller ved lengste stolpe og ramlet over reklameskiltene etter å ha nikket inn i feltet. Første gang fikk Norge corner via en kypriotisk arm, andre gang hælsparket Solbakken ballen ut til Birger Meling, som skjøt i stolpen.

Innimellom traff Strandberg for dårlig med et hodestøt fra kort hold på hjørnespark, før et smart cornertrekk fra motsatt side ga den til da største sjansen. Ødegaard fikk ballen tilbake og fant Patrick Berg alene inne i feltet, men midtbaneankeret skjøt rett på Mall.

Etter ledermålet jublet de fleste norske spillerne i hjørnet foran fansen, men kaptein Ødegaard tok med seg ballen rett ut til midtsirkelen og plasserte den der. Han ville komme i gang igjen raskt.

Sjansefest

Norge fortsatte å skape sjanser, men ikke like tett som i det første kvarteret. Tempoet i det norske spillet falt, og det ble angrep i veldig mange trekk som ikke endte med gjennombrudd. Ved pause kunne Kypros prise seg lykkelig over at det sto bare 1-0 til et norsk lag som hadde hatt ballen 73 prosent av tiden og skapt sjanser til fire-fem mål.

Den norske dominansen fortsatte i 2. omgang, og etter 50 minutter nikket Sørloth utenfor fra ypperlig posisjon i feltet på innlegg fra Solbakken. Bak ham ble Haaland revet ned av Alexander Gogic, uten at dommeren eller VAR-rommet reagerte.

Derimot kunne de ikke se bort da Nicholaos Iannou i det 55. minutt klarerte et hjørnespark med løftet arm. Strandberg og Haaland var i duellen ved lengste stolpe, og det var selvsagt Haaland som la ballen på 11-metersmerket og feide den i mål.

Etter Haalands 3-0-mål var det innbytter og debutant Brice Wembangomo som var nærmest å pynte ytterligere på resultatet. I stedet reduserte Grigoris Kastanos tre minutter på overtid. Dermed greide ikke Norge å holde nullen for første gang på ti kamper.

– Irriterende, sa Ståle Solbakken om det.

På tampen ga han også Bård Finne (inn for Haaland) og Kristoffer Velde debuten.