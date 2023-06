EM-krise for Sverige – tapte etter sene mål

Alexander Isak depper etter at Sverige tapte 0-2 for Østerrike i EM-kvalifiseringen. Foto: lorian Schroetter / AP / NTB

NTB

Det er ikke bare Norge som skal slite med å ta seg til neste års EM-sluttspill. Sverige er ille ute etter 0-2-nederlaget borte mot Østerrike.

Kampen i Wien så lenge ut til å ende uten scoringer, men i det 81. minutt slo Christoph Baumgartner til. Han styrte inn en returball fra Sveriges keeper Robin Olsen, og ikke lenge etterpå nikket han inn nok en målvaktsretur.

Før baklengsmålene hadde Olsen storspilt og gjort flere feberredninger. Han var nesten alene grunnen til at svenskene fortsatt hadde håp om poeng utover i kampen.

Sverige står med kun tre poeng etter tre kamper i pulje F i EM-kvalifiseringen. Det skiller allerede sju poeng til tabelltopp Østerrike, som riktignok har én kamp mer spilt. Belgia ligger mellom lagene på sju poeng.

Det er vanskelig å se for seg hvordan Sverige skal bli blant de to beste og ta seg direkte til EM i Tyskland neste år. Janne Andersson var etter kampslutt opptatt av at løpet ikke er kjørt.

– Vi har fem kamper igjen. Så klart blir det vanskelig, men muligheten er absolutt der, sa landslagssjefen til Viaplay.

Man må tilbake til 1996 for å finne sist gang svenskene ikke spilte EM.