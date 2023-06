Fifa vil granske mulig rasisme i to landskamper

Det internasjonale fotballforbundet vil granske to påståtte rasismetilfeller. Her er Fifa-president Gianni Infantino. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

NTB

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal undersøke to påståtte rasismetilfeller i to ulike landskamper som ble spilt mandag.

Det skriver nyhetsbyrået DPA.

Mandagens kamp mellom U21-laget til Irland og Kuwait ble stoppet etter at en Kuwait-spiller angivelig skal ha vært rasisitisk mot en irsk innbytter. Det irske fotballforbundet har rapport inn hendelsen til FIFA, som vil granske saken.

Landskampen mellom New Zealand og Qatar ble også stanset etter påstander om rasisme. New Zealand-spiller Michael Boxall hevdet at han ble utsatt for rasisme fra en spiller på Qatar.

Det er forventet at Fifa vil slå hardt ned på hendelsene om det blir funnet bevis.

– Det er veldig viktig å ikke bare snakke om rasisme og diskriminering, men å handle på en avgjørende og overbevisende måte, sa Fifa-president Gianni Infantino i forrige uke.