Datatilsynet ga idretten utsatt innspillsfrist om kontroversiell strømming

NTB

Datatilsynet åpner for at Norges idrettsforbund kan komme med innspill til den nye veilederen om strømming av ungdomsidrett først til høsten.

Det opplyste generalsekretær Nils Einar Aas da han og den ferske idrettspresidenten Zaineb Al-Samarai møtte pressen mandag.

Datatilsynet offentliggjorde nylig den ferske veilederen som omhandler mulighetene for å strømme aldersbestemt idrett. Da ble det opplyst at innspill rundt veilederen måtte være tilsynet i hende innen 30. juni.

– Her vil nok flere av organisasjonsleddene i idretten ha lyst til å komme med innspill. Vi kommer til å legge vekt på at vi har et omfattende arbeid gående med strømmeutvalget, et forskningsprosjekt på Norges idrettshøgskole og en spørreundersøkelse som gjennomføres blant idrettslag og medlemmer, sier generalsekretær Aas.

– Vi ønsker å gi våre hovedinnspill etter at strømmeutvalget er ferdig med sitt arbeid. Det vil skje en eller annen gang i september. Det er Datatilsynet innforstått med, og mener at fristen de har satt ikke er absolutt, legger han til.

Konklusjoner i september

Idrettsforbundet nedsatte sitt strømmeutvalg etter at det ble avdekket kritikkverdige episoder som skapte diskusjon rundt det mye omtalte MyGame-prosjektet.

Fem særforbund ønsker å tilrettelegge for storstilt strømming av kamper i ungdomsidretten, men har møtt motbør. I januar ble prosjektet midlertidig lagt på is.

Konklusjonene fra strømmeutvalget legges fram i september.

– Strømmeutvalget fortsetter sitt arbeid og vil selvfølgelig legge Datatilsynets veileder til grunn for de videre diskusjonene, sier NIF-generalsekretær Aas.

Han opplyser videre at utvalgets medlemmer nylig møtte Datatilsynet for å få mer informasjon om veilederen.

– Det var meget nyttig, fastslår Aas.

Tirsdag avholder Norges idrettsforbund et informasjonsmøte med særforbund og idrettskretser om veilederen.

Samtykke

Datatilsynet skriver at strømming som hovedregel ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse.

For strømming av individuelle idretter, hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, må det normalt hentes inn gyldig samtykke fra hver av barnets foreldre for at strømming skal kunne forsvares.

Får tilsynet det som de vil, blir MyGame-prosjektet svært vrient å gjennomføre.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for prosjektet er derfor satt til 13 år.

TV 2 og Amedia er inne på eiersiden i MyGame. I fjor høst slo selskapet seg sammen med svenske Sportway.