Johansen ferdig i QPR – avbryter kontrakten

NTB

Tidligere landslagskaptein Stefan Johansen (32) er ledig på overgangsmarkedet. Han har avsluttet avtalen med Queens Park Rangers etter samtaler med klubben.

Midtbanespilleren fra Vardø har vært i London-klubben siden 2021. Han hadde ett år igjen av avtalen med laget på nivå to i engelsk fotball.

– Det er ikke noe vondt blod i det hele tatt. Jeg har hatt samtaler med klubben, og jeg tror det er på tide å gå videre, sier Johansen i en uttalelse lagt ut på QPRs nettsider.

– Det passer best for alle parter at jeg går videre nå. Jeg har hatt en flott tid her, men skulle ønske at jeg kunne ha oppnådd det jeg kom hit for, som var opprykk til Premier League, legger han til.

Passer ikke inn

Johansens kvaliteter har ikke matchet den direkte spillestilen manager Gareth Ainsworth har ønsket at laget hans skal spille etter. Det bekreftet QPR-sjefen i forkant av sesongavslutningen.

– Jeg sa til ham: Intensiteten vi trenger for øyeblikket passer ikke til pasningsspillet ditt, sa Ainsworth ifølge West London Sport.

Johansen understreker at han hele tiden har hatt et godt forhold til Ainsworth og omtaler ham som «en god venn».

Ble kaptein

Finnmarkingen stoppet på 88 kamper, seks scoringer og 13 målgivende pasninger for QPR. Han ble pekt ut som klubbkaptein foran 2021/22-sesongen.

I mars 2021 ga Johansen seg som spiller på det norske landslaget. Inntil da hadde han vært Norges kaptein i flere år. Før tiden i QPR var han proff i skotske Celtic og engelske Fulham. Han hadde også et låneopphold i West Bromwich.

Til høsten er det ti år siden Johansen var med på å vinne Eliteserien med Strømsgodset.