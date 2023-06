Hektisk start for fersk idrettspresident: – Har ikke hatt tid til å sitte

NTB

Zaineb Al-Samarai har knapt hatt tid til å sitte rolig i sine to første uker som president i Norges idrettsforbund. Nå går ferden til Berlin.

Al-Samarai tok en knusende seier mot forgjengeren Berit Kjøll i presidentvalget på idrettstinget i Bergen tidligere denne måneden. Al-Samarai fikk hele 138 stemmer mot Kjølls 29.

Mandag ledet hun sitt første idrettsstyremøte og møtte pressen etterpå.

På spørsmål fra NTB om hvordan de første ukene som norsk idretts øverste leder har vært, svarte 35-åringen:

– Det har vært veldig travelt, helt fantastisk og veldig gøy. Det spørsmålet jeg får oftest fra organisasjonen, er hvor jeg skal sitte. Men jeg har ikke hatt tid til å sitte så langt. Jeg har bare reist rundt.

Viktige temaer

Mandagens styremøte var lagt til Stjørdal. Det ble gjort slik at idrettstoppene kunne gjeste NM-veka, og de neste dagene tilbringer Al-Samarai i Berlin for å følge den norske troppen i Special Olympics.

Al-Samarai varsler at hun i tiden som kommer skal rette fokus på mer enn bare å være tilskuer til aktiv idrett.

– Noe av det som er viktig for oss, er det at idretten får flere og bedre anlegg. Det samme er økonomi som barriere. Det gjelder å få politikerne til å forstå at dette er viktig for oss, men også for politikerne. Dette er en viktig samfunnsutfordring, sier den ferske idrettspresidenten til NTB.

35-åringen fra Holmlia har sittet i idrettsstyret de siste fire årene, men skal nå gå dypere inn i utfordringene i norsk idrett.

Valgkomiteens kandidat

Al-Samarai kom til presidentvalget i Bergen som innstilt kandidat av flertallet i valgkomiteen. Mange idrettskretser og særforbund hadde på forhånd stilt seg bak henne. Det samme gjorde flere medlemmer i idrettsstyret.'

Al-Samarai er landets første idrettspresident med minoritetsbakgrunn. Som sjuåring flyktet hun og familien til Norge fra Irak.

Hun har de siste årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver. Al-Samarai er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet.