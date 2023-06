NFF presenterte vraket spiller i VM-troppen: – Ble glad da jeg så navnet mitt

NTB

Rosenborg-spiller Emilie Nautnes ble overrasket da hun så at hun hadde blitt tatt ut i Hege Riises VM-tropp. Dessverre skulle det hele vise seg å være en feil.

– Jeg ble glad, og så … Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg var litt spent på om jeg kunne bli tatt ut. Jeg hadde ikke trodd det, men ble glad da jeg så navnet mitt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Nautnes til NRK.

Rosenborg-spilleren sto nemlig oppført som en av tre reserver til Norges tropp til fotball-VM i Australia og New Zealand denne sommeren.

Pressesjef Halvor Lea måtte imidlertid meddele at det hele var en feil halvveis ut i pressekonferansen.

– Hva tenkte du da du så navnet ditt på skjermen?

– Jeg ble glad. Men så var det feil. Jeg skal ikke dit, sa Nautnes på telefon til rikskringkasteren.

– Men hva tenker du om at feil navn kom på skjermen?

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det. Det er litt dårlig, egentlig. Det er sikkert en skrivefeil, men det er jo ganske forskjellige navn. Jeg regner med det betyr at jeg var med i diskusjonen til det siste. At jeg var oppi der, sier Rosenborg-spilleren.

Riise forteller til NRK at hun har forståelse for at Nautnes ble skuffet og at hun skal ringe Rosenborg-spilleren senere mandag. Fotballforbundet har i ettertid publisert en beklagelse til Nautnes.

– Vi beklager overfor Emilie Nautnes at hennes navn feilaktig sto oppført som VM-reserve. Slikt skal ikke skje. og her har det skjedd en intern glipp. Vi vil gå gjennom våre rutiner for å hindre at noe sånt skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF.