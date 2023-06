Magdeburg og Christian O'Sullivan vant Champions League-finalen i håndball etter nytt drama

NTB

Magdeburg avgjorde Champions League-finalen i håndball etter ekstraomganger og slo polske Kielce 30-29.

Det sto 26-26 etter 60 spilte minutter. I ekstraomgangene kunne ikke norske Christian O'Sullivan bidra for Magdeburg etter at han pådro seg sin tredje utvisning og et nytt rødt kort med drøye minuttet igjen av ordinær tid.

Magdeburg klarte brasene likevel og vant til slutt med 30-29.

Magdeburg tok seg til finalen etter at de slo Barcelona på straffekast i en høydramatisk semifinale. Det sto 31-31 etter full tid, og da det skulle avgjøres fra sjumeteren var østtyskerne best. Christian O'Sullivan pådro seg også da et rødt kort helt på tampen etter sin tredje utvisning.

Magdeburg åpnet best i finalen, scoret det første målet og tok føringen med 4-1, men det varte ikke lenge. Kielce snudde til 7-6, og til pause ledet de 15-13. Derfra og inn ledet de helt fram til stillingen 22-22 med drøye sju minutter igjen å spille.

Etter uavgjort 26-26 gikk kampen til ekstraomganger.

Spanjolen Alex Dusjebajev var god i angrepet til Kielce og scoret seks ganger før pause. I 2. omgang ble det ytterligere to fulltreffere på ham. Dusjebajev var lagets toppscorer. Magdeburgs Kay Smits scoret også åtte mål og ble sitt lags mestscorende.

Christian O'Sullivan scoret sitt første og eneste mål i kampen da han sendte Magdeburg opp i 25-24-ledelse.

O Sullivan er den fjerde nordmannen til å vinne en Champions League-finale for menn.

Barcelona slo Paris Saint-Germain 37-31 i bronsefinalen.