Solbakken etter fadesen: – Vondere enn dette, kan man ikke gjøre det

Norges landslagssjef Ståle Solbakken måtte svare på kritiske spørsmål etter at Norge rotet bort seieren og alle poengene mot Skottland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ståle Solbakken følte seg sikker på at de sene byttene ville hjelpe Norge med å sikre seieren mot Skottland. I stedet raknet alt.

I løpet av få minutter gikk Norge fra å lede 1-0 til å ligge under 1-2. Kollapsen kom kort tid etter Solbakkens trippelbytte i det 84. minutt.

Da gikk målscorer Erling Braut Haaland, Fredrik Aursnes og Patrick Berg av Ullevaal-gresset. Med unntak av Martin Ødegaard hadde fem av seks offensive spillere blitt erstattet, men det ble ikke gjort noen endringer i forsvaret.

Valget ble skjebnesvangert da midtstopper Leo Skiri Østigård slet med krampe og gjorde en brøler som førte til skottenes 1-1-scoring.

– Jeg var ganske sikker på at vi kunne ro dette i land

– Jeg opplever at vi hadde full kontroll. Det var to veldig slitne lag. Erling ville ute ganske tidlig, og det var 10-12 minutter der vi prøvde å holde ham på banen lengst mulig. Han sa at han hadde én spurt igjen i seg. Aursnes var også på felgen, forklarte Solbakken til TV 2 etter kampen.

– Jeg var ganske sikker på at vi kunne ro dette i land. Leo signaliserte litt tidligere i omgangen, men så kom han seg igjen. Så får han dobbeltkrampe på det første målet. Som jeg sa til gutta: Vondere enn dette, kan man ikke gjøre det. Helt forferdelig, det skal ikke skje, men det skjedde. Det er ikke så mye å analysere, la landslagssjefen til.

– Vi mistet hodet



Norge greide ikke å summe seg etter utligningen. Det kostet også det ene poenget.

– Vi mistet hodet fordi vi ville gå opp i 2-1. Vi sender en eller to opp for mye, mente Solbakken.