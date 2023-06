Brutal EM-nedtur for Norge da Skottland vendte til seier rett før slutt

Jørgen Strand Larsen, Leo Skiri Østigård, Erling Braut Haaland og Patrick Berg depper etter at seieren og alle poengene glapp i 1-2-tapet for Skottland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Erling Braut Haaland skaffet og scoret på straffesparket som ga Norge ledelsen over Skottland, men alt ble ødelagt med to raske baklengsmål på tampen.

En uvurderlig norsk seier var bare minutter unna da det glapp i det norske forsvaret. Lyndon Dykes fikk sette inn 1-1 i det 87. minutt etter nølende spill av Leo Østigård, og de norske så ut til å være i sjokk da innbytter Kenny McLean to minutter senere ble matchvinner etter forarbeide av Dykes.

1-2-tapet gjør at Norge er åtte poeng bak Skottland allerede etter tre runder i EM-kvalifiseringen, og det vil bli mer enn vanskelig å hente inn. Veien til EM-deltakelse i Tyskland om ett år ble plutselig mye brattere lørdag, og den norske sluttspilltørken ser ikke ut til å skulle få sin ende før den runder 25 år.

I det 60. minutt mente dommeren at Haaland ble revet ned av Ryan Porteous i forsøket på å nå et innlegg fra Alexander Sørloth. Skottene protesterte forgjeves, og Haaland mestret nervepresset foran veggen av skotske bortetilskuere. Han plasserte ballen flatt og hardt inne ved stolpen til sitt 22. landslagsmål, over Norge feiret 1-0-ledelse.

Brukte ulovlige midler



Skottene var misfornøyd med straffeavgjørelsen, og kanskje med rette. Det så ut som Haaland startet armbruken mellom de to, men tidligere i kampen hadde Skottland kommet veldig heldig ut av dommerteamets vurdering av to andre situasjoner med Haaland i sentrum.

I det 40. minutt fikk Haaland endelig bakrom å løpe i, og Martin Ødegaard så ut til å skulle spille ham alene gjennom. Jack Hendry brukte ulovlige midler for å stoppe spissen og var heldig som fikk bli på banen. Forseelsen skjedde nær midtstreken, og pasningen hadde ennå ikke nådd fram, ellers ville dommer Matej Jug neppe latt skotten slippe med gult kort.

Ti minutter ut i 2. omgang førte Haaland ballen inn i feltet med samme Hendry på slep. Skotten hang i armen hans, og var kanskje borti beinet hans også, slik at Haaland falt. Han kom seg opp igjen, og dommeren vinket bare spillet videre. Det så egentlig mer ut som straffe enn situasjonen som faktisk ga straffespark.

Hetetrøbbel

Varmen satte kraftig preg på kampen, og det norske laget var et stykke fra vanlig standard. Det var umulig å løpe like mye som vanlig, og bevegelsene som den norske ballføreren vanligvis drar nytte av var ofte fraværende. Det ble spilt mye mer på fot enn i rom, og når det ble spilt i rom var løpene ofte langt unna å nå dit ballen havnet.

Norge innledet kampen med balltrilling på egen halvdel, åpenbart i et håp om å lokke skottene til et høyere og mer kraftkrevende press enn de ville orke. Det var de skotske spillerne lite villige til å være med på, og de første ti minuttene hadde Norge over 75 prosent ballbesittelse uten at det førte til noe som helst. Kortpasningene munnet ofte ut i en lang, som ikke var presis nok til å by skottene på problemer.

I det 13. minutt greide Norge for første gang å få skottene i trøbbel, da Ola Solbakken kom seg forbi Aaron Hickey på venstresiden og la inn. Alexander Sørloth fikk nikke ganske uhindret inne i feltet, men hodestøtet gikk rett på keeper Angus Gunn. Det skulle forbli omgangens beste sjanse.

Seks minutter senere vippet Solbakken ballen opp i armen på Ryan Porteous inne i feltet, og de norske ropte på straffe, men verken dommeren eller VAR-rommet syntes at Skottland-stopperen kunne klandres.

Tørste

Allerede halvveis i omgangen måtte Ørjan Nyland ut til sidelinja og be om mer drikke, og lagkameratene tjuvlånte keeperens drikkeflaske de få gangene Skottland fikk offensive dødballer.

Ansporet av tilskuerne kom Norge til noen gunstige situasjoner snaut halvtimen inn i kampen, men enkle pasningsfeil eller feil valg ødela flere lovende angrep. Da Ødegaard kom til skudd i returrommet, kom Porteous i veien og blokkerte.

I det 35. minutt fikk Skottland sin beste sjanse i omgangen da Andy Robertson vant i lufta på et innlegg fra høyre og nikket ut til John McGinn. Stefan Strandberg blokkerte det farlige skuddet.

Norges problemer med å finne spillet sitt fortsatte i den andre omgangen, men etter ledermålet løsnet det litt, og Norge hadde et par kjempesjanser til å punktere kampen.

I det 70. minutt skrudde Sørloth et skudd mot lengste kryss. Ballen sneiet en skotte og endte akkurat på feil side av stolpen sett med norske øyne. Det påfølgende hjørnesparket fant hodet til innbytter Sander Berge inne i målgården, men hans styrte stussen rett utenfor lengste stolpe.

De missene ble skjebnesvangre da skottene vendte alt på slutten og sendte sine tilhengere i lykkerus. Flere norske spillere kastet seg rett ned i skuffelse da dommeren blåste av.