Medier: Kjetil Rekdal har fått sparken i Rosenborg

NTB

Kjetil Rekdal og hans assistent Geir Frigård er ferdig som trenere i Rosenborg etter en svak innledning på sesongen, melder flere medier.

Både Nidaros , Adresseavisen og VG hevder å kjenne til beslutningen. Flere medier hevder at Rosenborg vil komme med en uttalelse om sparkingen i løpet av ettermiddagen.

Rekdals menn har fått en tung start med bare tre seire på elleve serierunder. Trønderne har også tre uavgjort og har dermed sanket 13 poeng. RBK tok dermed sommerferie på niendeplass i Eliteserien.

Ifølge Nidaros fikk Rekdal og Frigård beskjed om at de ikke er ønsket med videre på et møte i Oslo torsdag. NRK og VG skriver at tidligere Ranheim-trener Svein Maalen, som til nå har jobbet i RBK-akademiet, erstatter Rekdal som hovedtrener på midlertidig basis.

TV 2 opplyser at de har snakket med Rosenborg-spillere som sier at de er sjokkerte, at de ikke er blitt informert om avgjørelsen og at de lurer på om det kan være en fleip.

Adresseavisen får også opplyst at flere spillere er overrasket over nyheten.

Supporterkrav

Tidligere har supportergruppen Kjernen gått ut og krevd at Rekdal og Frigård burde fratas ansvaret som trenere. Supportergruppen sammenlignet RBKs situasjon med den Lillestrøm var i da de rykket ned fra toppdivisjonen i 2019.

Rosenborg røk også ut av cupen mot Stjørdals-Blink.

I forrige sesong endte Rosenborg på tredjeplass i Eliteserien. I etterkant forsvant flere profiler fra klubben, blant dem Casper Tengstedt. Han gikk til Benfica.

Vant halvparten av kampene

Rekdal tok over RBK i januar 2022, men fikk det aldri til å svinge ordentlig. Etter 44 kamper står han med kun 22 seirer.

54-åringen har tidligere trent klubber som Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund, Start og HamKam.

Rosenborg tar imot Sarpsborg i neste serierunde 25. juni.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Kjetil Rekdal og Rosenborgs daglige leder Tore Bjørseth Berdal, uten hell.