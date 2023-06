NFF vurderer VAR-oppgraderinger: Mållinje-teknologi og flere kameravinkler

VAR-prosjektleder Knut Kristvang (t.v.) og Dommersjef i NFF Terje Hauge. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Les mer Lukk

NTB

Prosjektleder for VAR, Knut Kristvang, kan røpe at de ser på mulighetene for å implisere mållinjeteknologi og få inn flere kameravinkler i Eliteserien.