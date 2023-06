Warholm sesongåpnet utendørs med supertid: – Hadde ikke sett den komme

NTB

Karsten Warholm løp inn til tiden 46,52 på 400 meter hekk i Bislett Games torsdag. Det er årsbeste tid i verden og stevnerekord.

– Det er helt fantastisk. Det var over mine forventninger. Jeg hadde håpet å komme under 47 på en god dag. Jeg hadde ikke helt sett den komme, for å være ærlig, sa Warholm til NRK etter løpet.

Tiden er Warholms nest raskeste noensinne. Nordmannen forbedret også Diamond League-rekorden.

– Det var jo fantastisk bra. Det er alltid gøy når det går sånn. Det var to hundredeler fra det jeg tippet på forhånd. Hadde vi tatt bort finalen i Oregon (VM i fjor) og finalen i Tokyo (OL i 2021), hadde det vært verdensrekord. Det er i hvert fall rekord på norsk jord, sa Warholms trener Leif Olav Alnes til NRK.

I fjorårets sesongåpning i Rabat pådro Warholm seg en skade som hindret ham i store deler av sesongen. Dermed er det to år siden han løp sist på Bislett.

Da løp han inn til verdensrekord på 46,70. Det var fram til torsdag banerekord på Bislett.

– Jeg hadde så sorgen i fjor. Det er ikke mange Bislett Games du får i løpet av en karriere. Derfor er det desto deiligere å være tilbake. Å da løpe mitt nest beste løp noensinne, jeg kan ikke be om så mye mer enn det, fortsatte Warholm.

Verdensrekorden forbedret han i OL i Tokyo senere samme år med tiden 45,94.

CJ Allen tok andreplassen på tiden 47,58 torsdag. Amerikaneren løp inn til personlig bestenotering selv om han var over sekundet bak Warholm i mål.

Franske Wilfried Happio ble nummer tre.