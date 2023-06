Kroatia vendte til seier mot Nederland – klar for finale i nasjonsligaen etter ekstraomganger

Mario Pasalic ble matchvinner for Kroatia mot Nederland. Her feirer han målet sammen med Mateo Kovacic. Foto: Patrick Post / AP / NTB

NTB

Nederland utlignet på overtid, men tapte 2-4 for Kroatia etter ekstraomganger i en dramatisk nasjonsligasemifinale i Rotterdam.

Kroatia spilte gnistrende i ekstraomgangene og tok til slutt en fortjent seier. Innbytter Bruno Petkovic ble matchvinner i første ekstraomgang, mens kaptein Luka Modric trygget seieren på straffespark i den andre.

Etter en jevnspilt og tidvis tam kamp eksploderte det mot slutten av ordinær tid i Rotterdam. Nederland hadde satset alt framover for å utligne, og Noa Lang traff med et herlig volleyskudd over fem minutter på overtid.

Dermed var det duket for ekstraomganger. Der var Zlatko Dalics seiersvante mannskap klart farligst, og de kan forberede seg på sin første finale i nasjonsligaen.

Det så bra ut for nederlenderne på hjemmegress fram til Modric gikk i bakken i duell med Cody Gakpo i Nederland-feltet etter 52 minutter. Kroatia fikk straffe, og den satte Kramaric trygt inn ved stolpen til 1-1.

Donyell Malen hadde sendt Nederland i ledelsen før pause.

Etter utligningen fulgte en rolig periode der lagene tok liten risiko. Etter hvert viste kroatene fine tendenser, og de lyktes med å score etter 72 minutter. Luka Ivanusec holdt på ballen på venstresiden og slo et smart innlegg mot Pasalic, som scoret kontant fra midten av 16-meteren.

Nederland skulle få sin utligning, men deretter var det kjørt for Lang og lagkameratene hans.

4-2-seieren sender Kroatia til finale i nasjonsligaen, og der venter enten Spania eller Italia. De to lagene møtes i Enschede torsdag kveld.