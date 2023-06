Fifas floke løst – enighet om TV-rettighetene til kvinnenes fotball-VM

Fifa-president Gianni Infantino er glad for at de har kommet til enighet med EBU. Foto: Martin Meissner / AP Photo / NTB.

NTB

EBU og Fifa har landet en avtale som gjør at kvinnenes VM i Australia og New Zealand sendes på TV i Europas fem største fotballand.

Det opplyser Fifa i en pressemelding.

– Avtalen sikrer at fotball-VM for kvinner i 2023 vises i 34 europeiske land, skriver forbundet.

Norge er ikke blant de 34 landene. NRK og Viaplay har for lengst sikret seg rettighetene til å sende kampene.

Tidlig i mai truet Fifa-president Gianni Infantino med «svarte TV-skjermer» i landene som ikke blar opp. Det internasjonale fotballforbundet har over tid vært misfornøyd med rettighetsbudene fra de fem største fotballandene i Europa: Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Så sent som tirsdag kveld gikk dessuten BBCs innholdssjef Charlotte Moore ut og forklarte situasjonen overfor kultur- og mediekomiteen i det britiske parlamentet. Der slo hun fast at rikskringkasteren jobber for å lande en avtale, men at de ikke vil la seg presse til å overbetale.

Enighet

Nå har imidlertid Fifa kommet til en enighet med Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), hvor BBC og ITV sender mesterskapet i England, ARD og ZDF er rettighetshavere i Tyskland, mens France Télévisions, RAI og RTVE sender kampene i henholdsvis Frankrike, Italia og Spania.

– Som en del av denne avtalen har EBU forpliktet seg til å kringkaste minst én time med ukentlig innhold dedikert til kvinnefotball på sin egen digitale plattform og kringkasternettverk. Dette vil gi en enorm mulighet for salgsfremming og eksponering for kvinnefotball, som er en topprioritet for oss i tråd med Fifas forpliktelse til langsiktig utvikling av sporten, sier Infantino.

– Kvinne-VM er en av sportens mest spennende og raskest voksende begivenheter, og vi er forpliktet til å jobbe hånd i hånd med Fifa for å sikre at mesterskapet blir sett av så mange mennesker som mulig over hele kontinentet, sier EBU-direktør Noel Curran.

34 land

Dette er de 34 landene som er underlagt EBUs TV-avtale:

Albania, Østerrike, Belgia, Bosnia og Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Tyrkia, Ukraina og Storbritannia.

Kvinnenes verdensmesterskap i Australia og New Zealand sparkes i gang 20. juli og spilles fram til 20. august.