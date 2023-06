Warholm gleder seg til Bislett-comeback: – Nesten som et hjem for meg

Karsten Warholm under pressekonferansen dagen før Bislett Games. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

Hekkeløper Karsten Warholm gleder seg til å løpe foran det norske publikummet igjen under Bislett Games etter at han måtte stå over fjorårets utgave med skade.