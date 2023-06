Emil Meek trekker seg fra Mesternes Mester

Erstatteren er allerede klar.

MMA-stjernen Emil Meek (34) har meldt forfall til sesong 15 av «Mesternes Mester», som starter innspilling i Lindesnes og Farsund denne uka.

Det skriver NRK i en pressemelding tirsdag.

– Emil har dessverre blitt nødt til å trekke seg på grunn av sykdom i nær familie. Vi har selvsagt stor forståelse for det og håper vi kan ønske Emil velkommen som deltaker i neste sesong, sier NRKs prosjektredaktør for «Mesternes Mester», Pia Basberg.

Mesterskytter Ole-Kristian Bryhn (34) erstatter Meek. Bryhn har 21 VM-medaljer i bagasjen, hvorav ni gull. Han får også æren av å være den første skytteren som deltar i NRKs seerfavoritt.

Skytter Ole-Kristian Bryhn går inn som deltaker i sesong 15 av Mesternes mester. Les mer Lukk

Bryhn ble overrasket da forespørselen kom.

– Jeg har fått med meg at laget til Mesternes Mester var tatt ut, så dette kom virkelig brått på, sier Bryhn i pressemeldingen.

Han jobber i dag som brannkonstabel i Røyken.

– Samtidig kjente jeg at det var en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg, for dette har jeg skikkelig lyst til. Så jeg velger å kaste meg uti det. Det betyr selvsagt at jeg ikke har fått mulighet til å forberede meg på noen måte. Men kanskje det er lov å håpe at jeg får sjansen til å vise litt større treffsikkerhet enn enkelte deltakere i Mesternes Mester har gjort før, sier den tidligere skytterkongen spøkefullt.

Neste sesong av «Mesternes Mester» sendes på nyåret.