Martin Ødegaard skal spille vennskapskamp med kronprinsfamilien

Martin Ødegaard skal delta på en vennskapskamp i regi av kongehuset. Her i aksjon med det norske landslaget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Tradisjonen tro inviterer kongehuset til vennskapskamp i løkkefotball på Skaugum. I år deltar også verdensstjernen Martin Ødegaard.

21. juni klokken 16.00 skal det spilles vennskapskamp i løkkefotball mellom kronprinsfamiliens lag og Bøn Unified. Det er åttende gang at denne kampen arrangeres.

Bøn Unified er et fotballag fra Eidsvoll kommune med formål å aktivisere, samle og støtte spillere med ulike funksjonsnedsettelser. Å være med på Norway Cup er et årlig høydepunkt for laget, som trenes av Bjørn Lian.

Kronprinsfamilien har i år fått med seg blant annet Guro Bergsvand, Maren Mjelde og Jan Åge Fjørtoft.

Det største trekkplasteret vil nok likevel være Martin Ødegaard. Midtbanestjernen er kaptein både på Arsenal og det norske landslaget.

Kampene på Skaugum stadion er et samarbeid mellom kronprinsfamilien og Norges Fotballforbund. Jan Åge Fjørtoft har vært prosjektleder fra starten.

Fotballkampen varer i to omganger à 15 minutter og kommenteres av Arne Scheie.